El altísimo coste que sufragó TVE en la anterior ocasión que acogió el Festival de Eurovisión

Tras siete años persiguiendo organizar el Festival de Eurovisión para que fuera escaparate internacional de una España que se abría en pleno desarrollismo, TVE consiguió un inesperado triunfo con el La, la, la en el Royal Albert Hall londinense, imponiéndose Massiel al gran favorito, Cliff Richard. Hubo sospechas de apaño y, efectivamente, la Alemania Federal fue generosa con 6 puntos de los 10 que podía dar cada país, lo que a la postre fue fundamental para esa victoria de la chica de la calle Leganitos. Yugoslavia, otra de las tres dictaduras que concurrían a este foro europeo cantarín, con ecos aún de posguerra, se puso de perfil como última votante y ganó España.

Sí, una victoria trabajada en todos los aspectos con la que TVE, respaldada absolutamente por el régimen franquista, organizó Eurovisión 1969. Había reticencias de dar así un reconocimiento absoluto a la dictadura de Franco aunque sólo un hubo un boicot, Austria. Todavía se especula si el cuádruple empate de la victoria fue en sí una forma sutil de emborronar el festival madrileño a cargo de los países escandinavos.

Al cabo de 55 años España va a organizar un Festival de Eurovisión. Sí, el Eurovisión Junior de 2024. Algo es algo. Y aunque sea por un segundo puesto tras dejar exhausta la organización francesa tras tres ediciones en cuatro años.

Ya iba siendo hora que España, un país con miles de eurofans militantes y con un gran interés por la cita, como muestran los índices de audiencia, acogiera una celebración eurovisiva. La anterior ocasión pilla demasiado lejos y en un país bien diferente.

Eurovision 1969 se celebró en el Teatro Real de Madrid, recinto que había reabierto pocos años antes, tras una prolongada rehabilitación desde 1925. Se llegó incluso a barajar la demolición de este auditorio dispuesto ante el Palacio Real.

Con cartel de Salvador Dalí y un decorado a cargo de este singular pintor que no llegó a instalares, TVE y el Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga (cesaría en el cargo en noviembre de 1969), desembolsaron 100 millones de pesetas de entonces para este inmenso spot de Spain is different con la melosa y políglota conducción de la recordada Laura Valenzuela. Al cambio actual serían unos 2.000 millones de pesetas, es decir, 12 millones de euros contantes y sonantes si tuviéramos que extrapolar las facturas. Una barbaridad ahora, pero mucho más entonces. Pero todo fuera para decir que España era diferente, un país moderno y avanzado, con dictablanda y que había levantado las medidas de excepción para acoger a las otras 15 delegaciones internacionales. Mucho esfuerzo para esta primera retransmisión española en color (aunque no se vio en color en nuestro país) y algo de influencia quedó de las bondades europeístas.

El único festival celebrado en España que terminó con una insólita cuádruple victoria (empate entre España, Países Bajos, Reino Unido y Francia). Salomé con su atropellado Vivo cantando compartió el primer lugar, sin existir medidas de desempate en el reglamento (algo tan probable no estaba contemplado cómo podía resolverse) y con un trofeo que Massiel fue repitiendo en cada entrega.

Aquí está la emisión completa de Eurovisión 1969, con la presentación de Laura Valenzuela y los comentarios para TVE de José Luis Uribarri.

Entre las peculiaridades del Teatro Real de Madrid, cuya primera piedra la colocó Fernando VII en 1818, figura que tiene forma de ataúd. Sus autores, Antonio López Aguado y Custodio Teodoro Moreno configuraron así la planta del edificio neoclásico que sigue siendo el principal auditorio de conciertos de Madrid.

Sobre la disposición de ataúd hay distintas interpretaciones y la más técnica justifica su distribución por puro aprovechamiento de la parcela destinada. Por complicaciones en su financiación el teatro estuvo listo 32 años después del inicio de las obras y lo inauguró Isabel II en 1850.

Los jurados en Eurovisión

Además de ser ahora el recinto de la Lotería de Navidad, en 1969 fue el lugar elegido para la gala producida por TVE con la conducción de la recientemente fallecida Laura Valenzuela. Fue la única presentadora que tuvo que lidiar en directo para proclamar quién era el ganador del Festival. Al existir cuatro primeros puestos y sin establecerse reglas de desempate durante un par de minutos nadie se aclaraba quién había ganado en Madrid. Tras la votación de Finlandia, último país participante, el empate dejó impresionados a los espectadores del Teatro Real y a los millones que lo seguían por televisión.

En aquellas ediciones había diez miembros del jurado en cada país participante que votaba a su favorita, repartiéndose así las puntuaciones, con un máximo de 6 votos para una canción. La puntuación máxima fue la dada por Francia a Países Bajos, 6 puntos. Se creía que así era improbable un empate.

Este empate a cuatro en el teatro con forma de ataúd obligó a replantear las votaciones. En 1970 se produjo un boicot masivo, con los países escandinavos protestando por el funcionamiento del festival. En 1972 y 1973 se experimentó con dos jurados por país, presentes en vivo, que tampoco convenció. Regresando a la fórmula anterior en 1974 para 1975 se introdujo el actual sistema de 12 puntos, 10 y así en decreciente según los favoritos de cada jurado por país. En 1999 se instauró en el televoto y años después la separación entre televoto y jurado, sumando ambas puntuaciones.

En 1991 se produjo otro empate y Suecia, con Carolla, venció a Francia por el número de 12 puntos recibidos.