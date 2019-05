TVE desoye las peticiones de boicot y Miki parte a Israel

Miki Núñez pone rumbo a Israel. Este miércoles se despedía de los medios españoles, confiado y aventurando sorpresas en Tel Aviv, para el 18 de mayo, y a ritmo de charanga callejera despejando las peticiones de boicot al Festival de Eurovisión por parte de TVE. La administradora única, Rosa María Mateo, ha recibido peticiones que no atenderá.

“Lo bueno de Eurovisión es que es un concurso de música, da igual lo demás”, insiste Miki, ex participante de OTy el seleccionado de su promoción con el jaranero La venda. Una canción que despierta más tibiezas que entusiasmos en las redes y en los pronósticos aunque hay quienes dejan margen a la posibilidad de impactar con la puesta en escena.

“La obligación es preservar el carácter no político del evento y en ello estamos toda la comunidad eurovisiva, evitar todo mensaje que no sea estrictamente musical”, agrega el catalán nacido en Tarrasa, cuyo primer ensayo en el coliseo israelí será el viernes.

Su número de La venda será “grande, con color”, por inspiración del director escénico, el griego Fokas Evangelinos que ya sabe lo que es por partida doble vencer en el eurofestival. Ante el mal resultado en votos, que no en espectáculo, de Amaia y Alfred, Miki Núñez consuela de antemano diciendo que le dará igual quedar el último si se siente orgulloso de lo realizado en la actuación definitiva. “Lo único que me preocuparía y que me sentaría mal es volver sin que estos cuatro meses de curro incansable se vean representados en esos tres minutos”, explica.

En sueños asegura haber escuchado “muchas veces, twelve points go to Spain”. Y no lleva amuleto porque su abuela se encarga de rezar a todos los santos.

El cantante posó con los cinco bailarines que le acompañan y con los dos comentarista de TVE, Julia Varela y Tony Aguilar.