¿Por qué TVE no tiene a nadie que la defienda?

A pesar de que lo intenta a golpe de evento (en el mes de mayo con Eurovisión y la Final de la Champions de anoche, menudo dos impactos para los audímetros) a TVE no le salen las cuentas y las audiencias se le atragantan. A la hora de hacer balance, la cuota de pantalla de cada año baja con respecto del anterior; y lo mismo sucede cada mes.

Diarios como El País no desaprovechan ninguna ocasión para hacer sangre de esta situación, y no pasa ningún mes sin que le dedique en su Sección de Televisión y Pantallas un amplio reportaje donde resalte estas cifras negativas, envueltas en un discurso catastrofista. En esta ocasión sucedió el 24 de mayo. No hubo que esperar a que se consumara el mes completo para leer a toda página una crónica con claro sesgo negativo. El artículo volvió a ser contundente: “El progresivo hundimiento de RTVE, una crisis sin solución a la vista”.

La situación viene de muy atrás. El medio que ahora dirige Pepa Bueno, que trabajó durante tantos años en la cadena pública, incluso en el centro territorial andaluz, nunca ha mimado a RTVE como empresa pública. Otra cuestión es que no haya tenido más remedio que rendirse a la evidencia, dedicando espacio en sus páginas de Televisión a los estrenos de los programas culturales, casi siempre ubicados en La 2, a los que siempre ha tratado con respeto.

Llama la atención, sin embargo, que en la parrilla de Movistar los canales deportivos de Eurosport vayan por delante de Teledeporte (dial 64), que el 24 Horas haya sido relegado al dial 112, o que en casos como el reciente Open de Tenis de Madrid en la Caja Mágica, que se podía ver en Teledeporte sin publicidad y en Eurosport trufado de cortes publicitarios, se suela poner por delante a la cadena privada. Que TVE no va bien de audiencia es una evidencia. Pero haría falta más crítica constructiva. Si la izquierda y la derecha mediática arremeten contra ella con la misma dureza, alguien está pisando el acelerador más de la cuenta.