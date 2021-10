'The Bite', un drama satírico rodado durante la pandemia

The Good Fight, The Good Wife, Evil, Your Honor, Braindead... Son algunos de las series creadas por Robert y Michelle King, todas ellas con un sello inconfundible (conectadas a la actualidad, con situaciones llevadas al extremo del surrealismo y con mezcla de géneros) que da pistas sobre cómo es su última producción, The Bite, que estrena al completo Movistar+ este sábado 23 de octubre.

The Bite es un drama satírico rodado durante la pandemia, protagonizado por Audra McDonald y Taylor Schilling y que mezcla la comedia con el terror zombi.

La trama

Rachel (McDonald) y Lily (Schilling) son dos vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Rachel es médico y atiende a sus peculiares pacientes por videoconferencia, al tiempo que intenta superar una crisis con su marido, Zach, que trabaja en un Centro para el Control de Enfermedades.

Lily, la vecina de arriba, se gana la vida con sesiones de BDSM y debe convencer a sus clientes de que sus habilidades son tan válidas a través de la pantalla como en persona, mientras espera convertirse en una autora de éxito escribiendo sus vivencias.

Cuando una extraña y mortal variante del virus se extiende de forma inesperada, ambas se ven luchando por su supervivencia a otro nivel. Sin salir de casa, eso sí.