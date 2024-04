La reina de 'The Crown' que protagoniza la nueva versión de 'La guerra de los Rose'

La película La guerra de los Rose fue un impacto a finales de los 80 ya que su pareja protagonista, Michael Douglas y Kathleen Turner, pasó de las comedias de aventuras como La joya del Nilo, a una dura comedia negra en la que la convivencia de un matrimonio daba paso a la agresión mutua y a una imparable degeneración. Con la dirección de Danny de Vito, compañero de ambos en otras cintas de comedias, La guerra de lo Rose fue un cruel retrato y parábola sobre el divorcio.

Searchlight Pictures acaba de anunciar que habrá una próxima revisión de La guerra de los Rose y el matrimonio protagonista será el último detective Sherlock de la BBC, Benedict Cumberbatch y la oscarizada estrella británica Olivia Colman, que entre otros prestigiosos títulos como La favorita o Langosta, fue la reina Isabel II en la tercera y cuarta temporada de The Crown y que llevó a esta interpretación a sus mejores momentos en la ficción de Netflix. En The Roses serán Theo e Ivy la pareja tan mal avenida que está dispuesta a todo por imponer su criterio frente al otro.

"Carreras profesionales de éxito, hijos maravillosos y una vida sexual envidiable. Pero bajo la fachada de la familia perfecta se esconde un polvorín de competitividad y resentimiento que salta por los aires cuando los sueños profesionales de Theo se esfuman", resume la productora.

El cineasta Jay Roach (El escándalo, Los padres de ella) dirigirá esta película "que está en fase de desarrollo", anuncia la productora, que se encuentra desde 2017 afrontando esta nueva versión, con Tony McNamara (Pobres criaturas, The Great) se ha encargado de escribir el guion basado en la novela de Warren Adler.

Los productores son el propio Cumberbatch, con su sello SunnyMarch con Lea Clarke y Adam Ackland, Olivia Colman con su sello South of the River con Ed Sinclair y Tom Carver, junto con Roach y Michelle Graham. Jonathan R. Adler y Michael Adler, de Adler Entertainment Trust, son los productores ejecutivos de The Roses.