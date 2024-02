Xuso Jones descubre en su coche lo que tampoco sabías que tiene tu vehículo

Hay aplicaciones en nuestro móvil u ordenador que no tenemos ni idea que existían y que después, una vez descubiertas, nos cambian la vida, como puede ser conocer todas las pestañas del 'word'. Hay detalles de nuestros electrodomésticos que conocemos al cabo de los años de uso y hay botones en nuestro automóvil que nunca utilizamos por desconocimiento.

Y hay pequeño detalles 'analógicos', sin importancia, que nunca nos habíamos planteado hasta que lo vemos en un vídeos orientativos. Es lo que ha pasado con el influencer Xuso Jones quien totalmente entusiasmado ha ido a su coche para comrobar si los parasoles de su coche además de ser abatibles horizontalmente, también son extensibles, para ocupar toda la ventanilla.

Xuso no lo sabía y ha alucinado cómo podía abatir el parasol hasta la luna de la puerta y, siguiendo la flecha del soporte, extenderlo hacia la apertura de la apertura, permitiendo así que dé sombra a la nuca del conductor o el copiloto.

Para el murciano ha sido un descubrimiento con todo el humor. Para cualquier de nosotros, probablemente, también. No sabíamos que el parasol podía extenderse y así cubrir de forma más eficaz la sombra lateral en los atardeceres. "¿Pero esto por qué no te lo explican cuando te vas a sacar el carné de conducir?", protesta con guasa Xuso, que "a sus 34 años" no sabía que se podía articular de esta manera el parasol.

Todo un descubrimiento que no sabíamos de nuestros coches, seguro, en la mayoría de los casos.