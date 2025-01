Se acaba su etapa en 'TardeAR', Ana Rosa regresa a las mañanas

Telecinco busca recuperar espectadores y empieza por dar un paso atrás y enviar de nuevo a Ana Rosa Quintana a las mañanas donde durante casi veinte años fue líder indiscutible. La decisión acaba de anunciarla la comunicadora en el programa de este miércoles en TardeAR, que continúa en antena pero sin su conductora. Desde el 3 de febrero se produce a mediación de temporada este cambio estratégico en la cadena. Ana Rosa volverá a dar los buenos días aunque Ana Terradillos se encargará del primer segmento de actualidad del matinal de Mediaset, como ha venido sido hasta ahora, con La mirada crítica. La cadena recupera la marca El programa de Ana Rosa para su franja de las mañanas.

Frank Blanco y Verónica Dulanto serán los encargados de TardeAR con este cambio. En la franja de tarde se pretendía un duelo con Sonsoles Ónega, ex de Telecinco, en Antena 3, que no ha sido satisfactorio. Las cifras entre ambos magacines han sido igualadas pero en los últimos meses el programa de Mediaset no ha alcanzado los dos dígitos de cuota frente al 11% que ha mantenido su rival directo con regularidad.

En la franja matinal Telecinco ha dejado de ser la primera y de ahí el necesario regreso. La experiencia en las tardes, donde Quintana impulsó su trayectoria con Sabor a ti en Antena 3, no ha sido la esperada y de ahí volver sobre los pasos. Ambos programas, el matinal y el vespertino, son de la productora donde se encuentra la veterana conductora, Unicorn Content, que ahora recambia sus rostros. Vamos a ver, espacio de actualidad previo al informativo de sobremesa, proseguirá con Joaquín Prat, miembro veterano del equipo de Ana Rosa, cuya tutela centra la programación diaria.

Este movimiento de Telecinco pretende mejorar cifras en la mañana, tras el error de hace dos años de privarle ese horario a quien había sido líder durante todas las temporadas desde que fichó por esta cadena. Y a su vez mantener las cifras de tarde a la espera de algún fichaje definitivo para las tardes. El diario de Jorge, con Jorge Javier Vázquez, va por delante en la parrilla y ese conductor con contrato exclusivo con la compañía podría jugar un papel diferente en la programación.

Estos cambios en Mediaset se adelantan a la llegada de un nuevo magacín en La 1, a cargo de Fabricantes, responsable del desaparecido Sálvame, y que supondrá la vuelta a las tardes de Belén Esteban o María Patiño ante su antigua cadena y el líder vespertino actual, Y ahora Sonsoles.