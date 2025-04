Accidente, un nuevo percance de salud de Ángel Llácer tras su grave enfermedad

El presentador y coreógrafo Ángel Llácer se encuentra con el brazo roto después de un percance cuando bailaba, ha venido a señalar el presidente de Tu cara me suena en el plató de esta programa. Su estado de salud aún sigue siendo delicado tras la enfermedada bacteriana que le restó movilidad y que sufrió hace un año tras un viaje a Vietnam.

Ahora se ha roto el hueso radio cuando estaba bromeando haciendo twerking y una silla giratoria se movió, cayendo al suelo. Con el accidente se ha producido esa fractura aunque puede hacer su labor en los programas que está desarrollando, como el de los imitadores. En la gala del próxio viernes de Tu cara me suena se comprobarán las secuelas del percance. Llácer llevaba el brazo izquierdo en cabestrillo y debe tenerlo en reposo durante al menos un mes.

Llácer estuvo al borde de la muerte hace un año, como ha relatado en diversas ocasiones,, mostrando tanto las secuelas físicas como el impacto emocional que dejó en su vidal la bacteria shigella.

En febrero de 2024 el artista barcelonés decidió tomarse unas vacaciones en Vietnam. Durante su estancia no atendió las recomendaciones a los turistas sobre evitar el agua no embotellada o alimentos en malas condiciones higiénicas. En su entrevista de reaparición en el programa Col·lapse de TV3, emitida en septiembre, recordó que ese descuido del agua resultó trágico.

Ángel Llàcer ha tenido que frenar la grabación de un concurso de TV 3 por sus problemas de salud. / INSTAGRAM

El relato de la enfermedad de Llácer

Al proseguir su viaje hacia Tailandia Llácer comenzó a sentirse mal. Pasó tres días postrado en una cama de hotel en Bangkok, donde una doctora le administró antibióticos. Aunque inicialmente pensó que se recuperaría con reposo, al regresar a nuestro país los síntomas empeoraron. En Madrid fue ingresado por fuertes dolores abdominales, diarrea y fiebre alta. Inicialmente diagnosticándose como una virulenta infección intestinal . Tras diez días de hospitalización fue dado de alta, pero no se le detectó la voraz bacteria que le puso en jaque.

De vuelta a su hogar en Barcelona el estado de salud se deterioró. La infección que parecia haber remitido evolucionó a una complicación mucho más grave: una fascitis necrotizante, una infección bacteriana y potencialmente mortal que afecta los tejidos blandos. La bacteria shigella había pasado del intestino a la sangre y se alojó en su pierna, específicamente en el gemelo, desencadenando una situación crítica ya que perdía tejido muscular, devorado por el invasor. De haber atacado un órgano vital habría muerto en horas.

Llácer fue ingresado de urgencia y pasó 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Clínic barcelonés, donde fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas para intentar controlar la pérdida de músuculo. Podía perder la pierna, no sobrevivir a las operaciones o salir con secuelas, así que se despidió de familia y amigos entendiendo que la muerte podría sobrevenir en cualquier momento. La operación clave fue un éxito y aunque las cicatrices que mostró revelan el gravísimo ataque de la bacteria pudo reponerse del to. "Los médicos me dijeron que en casos como el mío, los pacientes habían muerto", así que sobrevivir fue algo excepcional. Esa fascitis necrotizante dejó secuelas significativas en su pierna derecha, afectando su capacidad para realizar actividades cotidianas.

Salió adelante pero su sistema óseo está afectado, de ahí que con una aparatosa caída que en condiciones normales sólo habría tenido contusiones, haya sufrido una fractura de radio en su brazo izquierdo.

El pasado febrero Llácer apareció en El Hormiguero, donde habló con Pablo Motos sobre cómo la enfermedad transformó su vida. "Ha sido el peor año de mi vida y a la vez el mejor. He aprendido a caminar otra vez, antes solo corría y trabajaba", resume. En Tu cara me suena se ha emocionado en cada gala, reencontrándose con los compañeros. De cara al programa del próximo viernes, y tras este percance, las emociones de Ángel están a flor de piel.