La actriz de 'La que se avecina' que da clases en la Universidad

Quedan apenas unos días para que se estrenen los nuevos capítulos de La que se avecina, la comedia más vista de la televisión actual. La serie tuvo una precuela, Aquí no hay quien viva, que alcanzó el éxito en los primeros compases del año 2000. En aquella serie participaba Sofía Nieto, la actriz que ejercía el papel de Natalia, hija de Juan Cuesta (José Luis Gil) y Paloma Cuesta (Loles León). Después de Aquí no hay quien viva, Sofía encarnó el papel de Sandra durante dos temporadas en La que se avecina.

Después de trabajar varios años como actriz, Sofía Nieto se alejó de las cámaras y los sets de rodaje para centrarse en otra de sus pasiones, las matemáticas. Cuando le llegó el momento de decidir entre una vía u otra, Sofía se decantó por los números, una pasión desconocida para los telespectadores que la veían por la televisión. Un giro radical a su vida.

A Sofía Nieto la vimos en la pequeña pantalla en el año 2003 cuando echaba a andar la serie Aquí no hay quien viva. Una vez finalizada la serie en Antena 3, Mediaset optó por crear una secuela, La que se avecina, de la mano de los hermanos Caballero, Laura y Alberto. En aquel momento, los productores de la serie volvieron a apostar por ella. En Mirador de Montepinar Sofía dio vida a Sandra durante dos temporadas. Sandra era una peluquera inexperta que trabajaba como ayudante en el salón de peluquería de Araceli Madariaga. Finalmente pasó a ser camarera del Max & Henry, el mítico bar de Enrique Pastor, el que fuera su padre en Aquí no hay quien viva.

La actriz de 38 años decidió dejar la serie por decisión propia. Así explicó la decisión que había tomado y que cambiaría radicalmente su vida. “A lo largo de estos años ha habido momentos muy duros. Trabajar en una serie de televisión es algo que exige muchísimas horas. A veces me estresaba con todo lo que tenía que estudiar y me daba rabia si no podía ir a clase”, dijo.

Sofía Nieto tiene una mente brillante. Obtuvo una media de 10 en Bachillerato y en selectividad sacó un 9,44, una nota que le abría las puertas de cualquier carrera. Tras licenciarse en Matemáticas con unas notas excelentes, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid, donde se ganó una merecida plaza para ejercer como docente. En el centro universitario imparte clases de Álgebra lineal, Geometría y Cálculo. La actriz ha participado en el desafío matemático del periódico El País y a día de hoy sigue ligada a los números.