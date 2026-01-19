Anabel Pantoja, en shock tras el accidente ferroviario de Adamuz: "Venía en el tren justo de antes, Córdoba - Madrid"

Tras el grave accidente ferroviario que se ha registrado este domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba), son muchos los rostros conocidos que han manifestado su preocupación por las víctimas, sus familiares y todos los afectados. De momento, se contabilizan al menos 39 fallecidos; y, de los más de 120 heridos, 48 permanecen hospitalizados y 24 se encuentran en estado grave. Andalucía se encuentra consternada y famosos como Antonio Banderas o David Bisbal han querido expresar sus condolencias. Así como también Anabel Pantoja, a la que este suceso toca especialmente de cerca.

Según ha comunicado la sobrina de Isabel Pantoja en sus redes sociales, al parecer, viajaba hacia Madrid en el tren inmediatamente anterior a uno de los accidentados. Aunque todavía se desconocen las causas del descarrilamiento, un convoy de la compañía italiana Iryo, que viajaba de Málaga a la capital, invadió la vía contraria por la que circulaba otro tren de Alvia. A raíz de la colisión, dos vagones de este último se cayeron por un terraplén.

Anabel Pantoja, en shock tras el accidente de Adamuz

Anabel Pantoja se muestra en 'shock' tras el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba / Instagram

"Venía en el tren justo antes, Córdoba - Madrid, y sigo en shock", escribe la influencer en sus historias de Instagram, donde reúne a 2 millones de seguidores. Conocida por su colaboración en programas televisivos como TardeAR, Sálvame, Superivientes, El programa de Ana Rosa o Bailando con las estrellas, donde concursa actualmente, Anabel Pantoja se muestra apesadumbrada por lo sucedido. "No hay palabras para lo que ha pasado, ni para el daño de esos familiares".

Aunque no ha confirmado el motivo de su viaje, todo apunta a que la prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera habría pasado el fin de semana en Córdoba, de donde es natural su pareja, David Rodríguez. No obstante, por las publicaciones que ha compartido a su llegada a Madrid, podría haberse desplazado hacia la capital por causas laborales. Ahora, la influencer no duda tampoco en expresar su admiración por el pueblo de Adamuz.

Anabel Pantoja: "El pueblo vuelve a salvar al pueblo"

En la historia siguiente, Anabel Pantoja muestra una emoción que suele compartir la sociedad en estos casos, tal y como ya se ha demostrado en tantas situaciones similares: la solidaridad de los vecinos. Desde que los dos trenes descarrilaron, hacia las 19:45 horas de la tarde, son muchas las personas de la localidad que se han desplazado para ayudar a todos los afectados por el accidente. Para ello, han llevado agua, mantas y han ofrecido transporte en la medida de lo posible. "Adamuz, qué pueblo tan grande con gente tan solidaria y personas tan buenas", escribe. "El pueblo vuelve a salvar el pueblo y a cuidar al pueblo".

De esta forma, la influencer ha compartido su dolor, ante una circunstancia que le ha tocado especialmente de cerca; y, desde las primeras horas de este lunes 19 de enero, informa a través de sus redes sociales sobre el propio accidente y las principales necesidades de las víctimas. A sus muestras de apoyo se unen también las de otros famosos, como Antonio Banderas. "Consternado ante el terrible accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz. Mi corazón con los afectados y los familiares de las víctimas en estos duros momentos", escribe el intérprete en Instagra; al tiempo que el almeriense David Bisbal insta a la unión. "Desde aquí nos unimos todos y oramos juntos para que este abrazo virtual llegue a las familias y a los amigos de las personas fallecidas y heridas".