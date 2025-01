Los momentos más destacados de la visita de Andy y Lucas en 'El Hormiguero'

El martes por la noche, el dúo gaditano Andy y Lucas visitó el plató de El Hormiguero para hablar sobre su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', con la que pondrán fin a su carrera musical después de más de dos décadas de éxitos.

Sin embargo, no fue solo la música el tema principal de la conversación con Pablo Motos. Uno de los momentos más esperados por los espectadores fue cuando Lucas decidió abordar la polémica sobre su cambio físico, especialmente en lo referente a su nariz.

Desde que el cantante apareció en público el pasado mes de noviembre con un rostro visiblemente diferente, las especulaciones sobre un posible retoque estético no han cesado. Durante el programa, Lucas se sinceró por primera vez sobre lo sucedido y reveló los detalles detrás de su transformación, visiblemente emocionado.

La confesión de Lucas sobre su operación de nariz

Con la voz quebrada y visiblemente emocionado, Lucas explicó que había decidido someterse a una intervención estética por motivos personales, pero reconoció que no siguió las indicaciones médicas adecuadamente, lo que complicó su recuperación. “La verdad, ha sido difícil de gestionar. La primera vez que salió esta noticia, justo una semana antes había ocurrido una DANA en Valencia donde fallecieron muchas personas. Me sentí culpable porque, de repente, parecía que mi nariz era más importante que algo tan trágico. Sentía vergüenza hacia mí mismo”, confesó.

Lucas también habló sobre cómo la situación había afectado a su familia. “Tengo hijos pequeños que van al colegio, y la gente les decía cosas sobre mi nariz. En redes sociales se escribieron cosas macabras, comentarios sobre drogas y otros temas que no tienen nada que ver. Eso duele, porque afecta no solo a mí, sino también a mi familia”.

"Fue culpa mía, no fui un buen paciente"

El cantante admitió que las complicaciones de su operación se debieron en gran medida a que no siguió las instrucciones médicas. “No me puse las cremas ni las pomadas que debía, me quité las gasas antes de tiempo... Todo eso hizo que la cicatrización no fuese como tenía que ser. Ahora, esta es la cara que vais a ver durante un montón de meses”.

Sin embargo, Lucas insistió en que, aunque cometió errores en su recuperación, nadie debería sentirse con derecho a juzgarlo o hacer comentarios hirientes en público. “Lo que más me duele es que alguien se acerque a mi mesa en un restaurante y diga un disparate delante de mis hijos. La educación y los valores tienen que estar por encima de todo”.

El precio de la fama y su legado musical

El cantante también reflexionó sobre el precio de la fama y cómo esta polémica está eclipsando su trayectoria musical. “Hemos creado muchos singles que son historia viva, pero parece que nadie se fija en eso. Solo hablan de mi nariz. Me rompe el alma pensar que la gente se queda con eso y no con nuestra música”.

Finalmente, Lucas pidió respeto y comprensión, zanjando el tema con un mensaje claro: “Esta es mi cara ahora, y no hay más. Tampoco creo que esté horrible. Pero, por favor, que quede claro y se cierre esta polémica”.

Lis Padilla, la coreógrafa viral

Otro de los momentos más destacados de la visita de Andy y Lucas a 'El Hormiguero' fue la conexión en directo con la coreógrafa Lis Padilla, quien creó un baile viral para TikTok con la canción 'Son de amores'.

El último adiós de Andy y Lucas

A pesar de todo, el dúo gaditano aprovechó su paso por El Hormiguero para hablar con ilusión sobre su gira de despedida, un homenaje a su música y a los fans que los han acompañado durante su carrera.

Bajo el nombre 'Nuestros últimos acordes', los gaditanos visitarán este 2025 numerosas ciudades españolas y europeas: