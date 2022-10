Lady Gucci, asesina en serio

Apodada por los medios de todo el mundo como la Viuda Negra, Patrizia Reggiani, ex mujer de Maurizio Gucci, cumplió 18 años de prisión por el asesinato de su ex marido. Liberada en 2016, cuenta por primera vez la historia de los orígenes, cómo y por qué orquestó el homicidio.

El canal DKiss, en la TDT, estrena a las diez de la noche este documento.

Aquella muerte conmocionó al mundo. Una historia de amor, lujuria y asesinato sangriento. En 1995, Maurizio Gucci, empresario italiano y antiguo director de la renombrada casa de modas Gucci, fue tiroteado a sangre fría en Milán, Italia. Su ex mujer Patrizia Reggiani fue condenada por organizar el asesinato.La historia que hay detrás de uno de los homicidios más infames de Italia es contada en su totalidad por la propia Reggiani. Ella habla en DKiss con franqueza y sin tapujos sobre su tumultuosa relación con Gucci, el complot de homicidio y, tras pasar casi 20 años en prisión, revela cómo es su nueva vida. Lady Gucci: Una asesina de alta costura es el título de documental de true crime.

Además de ella, personajes clave en la historia narran lo ocurrido. Periodistas y amigos de Reggiani revelan cómo su vida de lujo se derrumbó bajo sus pies cuando su esposo la dejó por otra mujer después de 12 años de matrimonio. Despechada, Reggiani buscó un asesino a sueldo para acabar con la vida de su marido: “Tenéis que matarlo porque está a punto de casarse con su actual novia y eso no me conviene nada”. Otra de las condenadas y antigua amiga de Patrizia, Giuseppina Auriemma, habla de su participación en el homicidio y su condena, ofreciendo también detalles y material fotográfico sobre su relación con la ex mujer de Gucci.

Los testimonios del jefe de policía del caso, una criminóloga, periodistas de moda y el abogado de Benedetto Ceraulo, el autor material del crimen, completan la lista de personajes clave involucrados que aparecen en Lady Gucci.