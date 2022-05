Cómo van las mañanas sin Ana Rosa

La marcha de Ana Rosa Quintana de su programa, debido a una baja laboral para recuperarse del cáncer que padece, sorprendió el pasado noviembre a los espectadores de Telecinco y a los seguidores de su espacio.

Joaquín Prat, Ana Terradillos y Patricia Pardo cogieron las riendas del programa líder de la franja matinal hace ya seis meses. Todo apuntaba a una debacle de audiencias, pero no ha sido así. El programa de Ana Rosa, sin Ana Rosa, se mantiene como lo más visto de las mañanas. El último jueves, sin ir más lejos, registró 453.000 espectadores y una cuota de audiencia de 17,5% según la web Fórmula TV.

Espejo Público, que lleva 16 años en antena, no ha logrado hacer sombra al formato, pues es obvio que la ‘reina de las mañanas’ ya no influye tanto en los buenos resultados de seguimiento. El programa de Ana Rosa se estrenó sólo un año antes, en 2005, pero lo cierto es que ya entonces enseguida se convirtió en líder de las mañanas desbancando a la mismísima María Teresa Campos con Cada día (Antena 3).

A pesar de todo, Espejo Público, al frente de la otra ‘reina de las mañanas’ –aunque sea por veteranía–, Susanna Griso, ha notado una subida constante aunque lenta desde que Ana Rosa Quintana cursa baja.

Pero a estas alturas el único que pisa los talones a Ana Rosa es Alfonso Arús. Su Aruser@s, en La Sexta, se acerca cada vez más a los resultados que cosecha el equipo de Quintana, ahora sin su participación. 394.000 espectadores tuvo el pasado jueves, tan sólo 59.000 menos que el matinal de Telecinco. Su cuota de audiencia, sin embargo, fue mayor: 19%, 1 punto y medio más.

La fórmula del humorning de actualidad ha batido todos los récords en las mañanas de la segunda cadena de Atresmedia, subiendo casi 9 puntos su media habitual de registros.

El programa que le sigue en la parrilla de La Sexta, Al rojo vivo, continúa imbatible, con una media de cerca de medio millón de seguidores y firmando casi siempre en torno al 12% de share.

De hecho, tan afianzado está Antonio García Ferreras en las mañanas de lunes a viernes que el último intento de Cuatro por arañar audiencia a Al rojo vivo con En boca de todos no ha surtido efecto alguno. Apenas dos meses después del estreno del espacio de actualidad conducido por Diego Losada, y viendo que no ha logrado asentarse en la parrilla en términos de audiencias, la segunda cadena de Mediaset ha anunciado cambios a partir del lunes. En boca de todos cambiará su orden de emisión con el concurso de Christian Gálvez, Alta tensión, que ve adelantar su hora de inicio cuando se encuentra en su mejor momento. Las noticias de actualidad en Cuatro, por tanto, darán comienzo desde el próximo lunes a la una y cuarto, adelantándose al inicio de Ya es mediodía en Telecinco.

La hora de La 1, por otro lado, no ha remontado la mala racha de la cadena pública en sus mañanas, que ya dura años. No llega a los 200.000 fieles, menos de un 8% de cuota de audiencia. Pero es que la crisis que arrastra La 1 de TVE no sólo afecta a la franja matinal; ya cerró 2021 con sus peores datos generales de audiencia, un 8,8%, mientras hace una década firmaba un 14,5%. Las mañanas no es una excepción en esta tendencia a la baja.

Hoy en día, el magacín de actualidad y entretenimiento presentado por Fernando Díaz de la Guardia en Canal Sur, tampoco se recupera. Se estrenó en octubre de 2019 y en ningún momento ha dado alguna alegría a la autonómica. Otro ejemplo de caída en picado y generalizada de las audiencias que afecta a todas las franjas del día. Canal Sur necesita un revulsivo para animar no sólo sus mañanas sino sus jornadas al completo.