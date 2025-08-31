Bertín Osborne y Pedro Sánchez se hacen la competencia para empezar la temporada

Bertín Osborne y Pedro Sánchez en 'En la tuya o en la mía', en su entrevista en TVE en el año 2015 cuando el político era el jefe de la oposición

El inicio de la temporada televisiva comienza este lunes con el regreso de todos los conductores de los espacios diarios en la cadena pública y en las privadas. Entre las incorporaciones a los informativos destaca el regreso a TVE de la periodista extremeña Pepa Bueno. En 2012 dejó Torrespaña para ponerse al frente del matinal de la SER, Hoy por hoy, y posteriormente pasó a la dirección del periódico El País, cargo del que fue cesada hace unos meses.

Bueno se estrena a su vuelta al Telediario 2 con una entrevista al presidente del Gobierno, que comenzará a las 21.30 y que se extenderá más allá de las diez de la noche. A las 22.10 la parrilla da paso a la primera entrega de MasterChef Celebrity ya que La Revuelta con David Broncano no vuelve hasta el lunes 8.

En Antena 3 también regresan sus conductores de informativos, con Vicente Vallés en las noches, y a las 22.00, El Hormiguero, por lo que el programa de Pablo Motos, en el punto de mira del Gobierno por sus críticas, coincidirá en sus primeros minutos con la entrevista a Pedro Sánchez. El Hormiguero arranca temporada con uno de los invitados que ha solido regirstar más audiencia en este espacio diario, Bertín Osborne. El cantante y presentador estará además acompañado del futbolista Sergio Ramos que presenta su primera canción, Cibeles, que sale al aire en este domingo 31 de agosto. El tándem de Osborne y Ramos inaugura la temporada de Motos. Ambos son amigos personales del presentador y ya estaban previstos antes de que desde la Moncloa se anunciara la entrevista del presidente quien en su última entrevista en El Hormiguero estuvo visiblemente molesto con el programa.

La entrevista de Pedro Sánchez se ofrece no solo por La 1 dentro del Telediario 2 sino también por La 2, por lo que no se emite la segunda entrega diaria de Cifras y Letras, además del 24 Horas que de forma habitual ofrece de forma simultánea los Telediarios. La entrevista también se ofrecerá en directo en Radion Nacional.

En el caso de El Hormiguero tras el dúo que estrena la nueva temporada, el martes contará con Joaquín Sánchez y Susana Saborido, conductores del espacio de los sábados de Antena 3, Emparejados; el escritor Arturo Pérez-Reverte, el miércoles; yla actriz Ester Expósito, el jueves. Tras su duelo con La Revuelta, ordenado por la Moncloa, el espacio de Pablo Motos fue el contenido de entretenimiento más visto de la pasada temporada, mejorando los datos de años anteriores.