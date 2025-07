Ella es Bianca Kovacs, actriz y monologuista que vivió en la calle

La monologuista y actriz de origen rumano Bianca Kovacs será esta semana la madrina de Días de Cine, a las 19.10 este sábado en La 2, en una edición que se fijará en estrenos como Los cuatro fantásticos: primeros pasos, o el musical animado noruego Spermageddon y recordará a la actriz y modelo Teresa Gimpera, emblema generacional en los 60 y 70, fallecida hace un año. También otros títulos de estreno que se tratant en el programa de esta tarde son Las irresponsables, comedia de Laura Mañá con Laia Marull, Betsy Túrnez y Àgata Roca; la película francesa El cuadro robado; Leer Lolita en Teheran , dirigida por Eran Riklis; y la película danesa Condenados.

Kovacs, actriz rumana nacida en 1983 en la localidad de Sighișoara, conocida por su conexión con la leyenda de Drácula, llegó con 18 años a España huyendo de la precariedad en su país (y de los castigos de su padre). Se escapó de casa y vivió en plena calle durante varias semanas junto a su actual pareja. "Me río en mi show porque cuando dormía en la acera me ponía a soñar con que alguien me zarandeaba para robarme. Cuando abría los ojos ahí estaba... los sueños de la calle se hacen realidad", realta en uno de sus monólogos donde también se define como "la Rosalía de Rumanía". Sobre esa experiencia de haber dormido al raso, Bianca reonoce que fue transitoria y ella estaba esperanzada, pero no le gusta frivolizar ante tantas otras personas que no tienen alternativa.

Desde 2010 se dedica a la interpretación y a los monólogos de humor. Su acento rumano, que conserva, le ha otorgado una personalidad diferente en los circuitos de monologuistas con trabajos como Bianca y en botella. En televisión ha participado en series como Aída, Cuéntame cómo pasó, La que se avecina, Acacias 38 y 30 Monedas, además de trabajar en cine bajo la dirección de cineastas como Álex de la Iglesia, Gracia Querejeta y Gerardo Herrero.