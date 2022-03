Este es el nuevo atractivo de 'Los Bridgerton'

La serie Los Bridgerton regresará a Netflix el próximo viernes 25 con el estreno de su segunda temporada, centrada esta vez en el personaje de Lord Anthony, el primogénito de la familia Bridgerton, interpretado por el actor británico Jonathan Bailey.

Bailey saltó a la fama mundial gracias a este papel. Aunque en la primera entrega su personaje no era el protagonista, sí recibió muy buenas críticas por su actuación. Durante la serie demostró ser un muchacho independiente, fuerte y alegre, pero a su vez frío y autoritario cuando debía poner orden. Sin duda, la personalidad de Anthony fue un punto a favor para que el personaje llamara mucho la atención de los seguidores de la historia.

Para ir abriendo boca Netflix lanzó un primer clip en el que sólo desvelaba los protagonistas de la temporada dos: Anthony y Kate. Más tarde, la plataforma de streaming lanzó las primeras imágenes de este entrega y hace un par de días mismo estrenó por fin un tráiler más extenso que aclara algunas dudas más. Dura poco más de tres minutos pero desvela cómo la madre de la familia Bridgerton anuncia antes de un elegante baile que Anthony está buscando esposa. "¿Qué pasa cuando el deber no se corresponde con lo que desea tu corazón? Que el escándalo está servido", dice una voz en off. Además, el anonimato de Lady Whistledown está a punto de acabarse.

La nueva tanda, que consta de ocho episodios, corresponderá al segundo volumen de la saga literaria escrita por Julia Quinn, titulado en castellano El vizconde que me amó. En dicho libro el mayor de los hermanos Bridgerton se ve obligado a sentar la cabeza y encontrar una esposa adecuada. Impulsado por su deber de mantener el nombre de la familia, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus altos estándares se antoja imposible hasta que conoce a Kate (Simone Ashley). La joven y su hermana menor Edwina (Charithra Chandran) Sharma llegan de la India. Cuando Anthony comienza a cortejar a Edwina, Kate descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones (una pareja de amor verdadero no es su prioridad), así que decide hacer todo lo posible para detener la unión. Sin embargo, de este enfrentamiento nace un encuentro. Las disputas verbales entre Kate y Anthony no hacen más que acercarlos, complicando las cosas para ambas partes.

Jonathan Bailey, el intérprete que encarna a Lord Anthony, nació el 25 de abril de 1988 en Wallingford, en Oxfordshire, por lo que tiene 33 años. Tiene tres hermanas mayores, a las que está muy unido y ellas precisamente fueron las que apoyaron sus aspiraciones de dedicarse a la interpretación desde que era niño y empezó a hacer sus primeros pinitos en el teatro. Nadie de su familia tiene trabajos que tengan que ver con la televisión o el cine.

Cuando era pequeño, una de sus hermanas se apuntó a clases de baile y él solía observarla cómo practicaba en casa. Bailey sostiene que sus tres hermanas fueron sus primeras “espectadoras”, las primeras que lo vieron actuar: “Fueron mi público y mis primeras fans”, afirma.

Su carrera arrancó sobre las tablas participando en obras como Tiny Tim, con la que debutó, y luego llegaron Los Miserables (1997/98), Beatiful Thing (2006), Company (2018) y muchas más. También ha intervenido en algunas series como secundario como Bright Hair (1997), Walk Away and I Stumble (2005), Off the Hook (2009), Me and Mrs. Jones (2012), Doctor Who (2014), W1A (2014-2017), Chewing Gum (2017), y Jack Ryan (2018), entre otras.

Además de la fama que ha alcanzado como Anthony en Los Bridgerton, recibió un premio Olivier en 2019 por su interpretación de Jamie, un hombre gay a punto de casarse, en el musical Compañía en West End.Por ello y por otros reconocimientos más, Bailey ha protagonizado portadas de varias reconocidas revistas, como el número de febrero de Attitude, y ha posado como modelo de firmas de moda de primera fila. Para aquel número la publicación británica reunió a Bailey con una leyenda de la pantalla gay, el legendario sir Ian McKellen. Ambos actores se conocieron en 2017 cuando aparecieron juntos en la producción King Lear (El Rey Lear), de Shakespeare. Tanto uno como otro, a pesar de la diferencia de edad y de época, representan a una generación muy diferente de actores homosexuales.

Jonathan Bailey asegura que en su generación los actores homosexuales están sometidos a más presión que otros para que acaben hablando públicamente de su orientación sexual. “Esto demuestra que la sexualidad se está convirtiendo en una mercancía. En realidad, debe existir la sensación de que los estudios están contratando a actores homosexuales para interpretar a tanto a personajes homosexuales como a heterosexuales... quieren que seas gay, pero no muy gay”, declaró en dicha entrevista.

Además de la actuación y sus trabajos como modelo, ha hecho varios trabajos como actor de doblaje en películas, emisoras de radio y ha prestado su voz a numerosos videojuegos. Anteriormente estuvo empleado en la fábrica de miel de su padre.