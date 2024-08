Broncano se cuela en el pronóstico del tiempo de TVE

Sin duda la llegada de David Broncano a la televisión pública de la mano de Televisión Española con su exitoso formato La Resistencia es una de las novedades más esperadas del nuevo curso televisivo. Un nuevo formato que está dispuesto a destronar al eterno rey Pablo Motos de su liderazgo en el access prime time con El Hormiguero.

Esta incorporación a Televisión Española se anunció durante el pasado mes de abril, y desde entonces poco se ha sabido sobre el programa o el fichaje del presentador por la televisión pública.

Ahora, a menos de dos semanas del final del mes de agosto y del inicio del nuevo curso televisivo, mientras las televisiones ultiman los detalles de sus nuevas apuestas para captar a los espectadores durante este año, TVE ha promocionado por primera vez el ya esperado programa que protagonizará Broncano. Después de que el presentador apareciera de manera pública en la cadena durante la Eurocopa, TVE no habia adelantado ningún detalle más de este esperado formato, lanzando esta primera promoción el pasado lunes.

En este curioso anuncio, el colaborador de La Resistencia Jorge Ponce se cuela en el plató del tiempo de Televisión Española, desde el que da un pronóstico bastante singular.

“Buenas tardes, repasamos un tiempo diverso en nuestra península”, comienza el colaborador mientras se aproxima al mapa del tiempo. Tras esto, en tono irónico Jorge Ponce comienza a dar este peculiar pronóstico, “en algunas zonas del interior, el tiempo parece que no pasa, con días de hasta 37 horas,que ya no sabes que hacer con tu vida”. Siguiendo con tonos cómicos, el colaborador de La Resistencia, continúa con la previsión en el levante peninsular, en el que “el finde te lo comes en la cola del after”.

Entonces, el colaborador comienza a hablar de la aparición de un nuevo frente que se aproxima hacia la península, la cara de Broncano, que comienza a sobrevolar la península. “Un frente irregular y también sobrevalorado que va a pasar por toda la península con ilusión, aceita de oliva y un corte de pelo de jugador de tercera división”, refiriéndose al presentador de este nuevo formato, David Broncano.

Y hasta aquí llega esta promoción, en la que no se desvela ni el nombre que poseerá este nuevo programa del icónico presentador, ni su fecha de estreno.