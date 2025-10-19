'Cachitos' y el día en que arranca su nueva temporada

Cachitos de hierro y cromo regresa a La 2 y llega con su 14ª temporada, con Ángel Carmona, quien relevó a la radiofónica Virginia Díaz. El programa que repasa con rótulos y humor didáctico el archivo musical de RTVE regresa este domingo a las 23.30, tras Al cielo con ella, con Henar Álvarez, que hoy tendrá a Ada Colau y a Laura Escanes.

El primer capítulo de la nueva tanda de Cachitos lleva la temática de Por el mundo, viaje muscial desde el dance internacional a los himnos pop que han conquistado escenarios de todos los continentes, con éxitos de los rincones más insospechados. La fórmula del equipo de Carmona es transformar el material documental en un collage de estampas valiosas y detalles satíricos. El gran momento del formato es el especial de Nochevieja, donde los guionistas se desatan de cara a hacer un resumen del año a través de los temas de siempre.

La temporada de Cachitos de aquí hasta Navidades, en la noche de los domingos, está compuesta por diez entregas. Entre los temas próximos habrá dedicatoria a los temas de gimnasio, las fiestas populares, las divas icónicas e incluso a la música de suspense y temas dedicados al 'true crime'. Además de la entrega de estreno habrá cada noche otras dos entregas de redifusión por lo que hay nostalgia y música hasta la madrugada.

El nuevo director del programa es el realizador Marc Barbena, con Alejandro Alcaraz, Toño Pérez, Antonio Vicente, Laura Del Val y Carlos Sanandrés como guionistas. El repaso del archivo de RTVE que parecía dar para un puñado de entregas ya ha generado más de un centenar de capítulos y un espacio ya veterano de La 2 que se presenta con su temporada número 14.