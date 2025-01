'Caiga quien caiga' llega esta semana a Telecinco ¿sabrá adaptarse a la actualidad?

Con la productora Warner revisando el formato y dándole una nueva oportunidad entre tantos perfiles y programas satíricos en la televisión y las redes, Telecinco se pone las gafas negras. Mediaset anuncia con bombo y platillo el retorno de uno de sus programas más emblemáticos: Caiga Quien Caiga" (CQC). Este recordado show de humor y actualidad, que ponía a los políticos en aprietos, revolucionó la televisión en España a mediados de los años 90, en un momento de grandes cambios en Telecinco, cuando abandonó el modelo de las Mamachichos. Ahora la cadena de origen italiano vive una situación similar.

Las siguientes versiones en La Sexta o Cuatro no funcionaron de igual manera. Caiga Quien Caiga, formato de origen italiano, apareció en Telecinco en 1996 con la triple conducción del Gran Wyoming, Javier Martín y Juanjo de la Iglesia, con el sello de la productora de aquellos momentos, Globomedia, la de la serie Médico de familia con Emilio Aragón, que arrasaba en aquellos años. El espacio de la sobremesa dominical se convirtió rápidamente en un referente de la televisión en abierto con mezcla de humor ácido y mordaz sobre la actualidad política y cultural. El formato tras cerrar con expectación en el año 2002, regresó a La Sexta (con Frank Blanco o Christian Gálvez) y su última oportunidad fue en Cuatro en 2010 con Ana Milán y una por entonces poco conocida Silvia Abril. Tras casi 15 años en la nevera, regresa a la cadena donde debutó.

El nuevo trío que dará paso a las piezas de los reporteros, en una labor clave para el ritmo de este formato, está formado Santi Millán, el maestro de ceremonias de Got Talent, la actriz y presentadora de comedia Lorena Castell, fichaje de Telecinco que se había quedado en la recámara, y Pablo González Batista, guionista que forma parte del espacio satírico diario de Cuatro Todo es mentira. La química entre ellos dará el tono que tenga esta nueva etapa de CQC.

Los trajes negros, las camisas blancas con corbata negro (desaliñada, según el cronista) y las gafas de sol seguirán siendo las señas de identidad de sus repoteros. Entre ellos Carles Tamay Cómo cazar a un monstruo y la tertuiana fubolera Irene Junquera.

El renovado Caiga quien caiga se estrena el domingo 19 de enero a las diez de la noche, en competencia con Lo de Évole en La Sexta, que también regresa esa noce, y La 1 con un Bake Off que se ha estrenado con un 8,9%, por debajo de la media de la cadena. Con CQC a las 22.00 horas pasa a la medianoche el debate de GH Dúo, donde anoche se anunciaba este cambio. El debate del reality había superado al formato de TVE, su competenecia directa.