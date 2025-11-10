En plena campaña del nuevo sorteo de la Lotería de Navidad, dentro de poco más de un mes, el 22 de diciembre en el Teatro Real, quien fue su imagen, la más recordada, ha fallecido semanas atrás y ha sido, precisamente, un lotero quien lo ha anunciado en España.

El actor británico, nacido en la isla caribeña de Trinidad, C'ive Arrindell, siempre será "el calvo de la Lotería", el misterioso personaje que con el azar de su soplido o su mirada llevaba las bolas premiada hacia los inesperados agraciados.

Siempre con la melodía de Doctor Zhivago reconvertida así para la memoria en estas memorables campañas, fue la imagen de la Lotería de Navidad entre los años 1998 y 2005. Dejó de ser ese calvo de la fortuna por un deseo de cambiar de mensajes pero no por la repercusión que siempre tenían los spots donde aparecía en cada otoño, siempre mudo y misterioso en sus musicales apariciones.

Arrindell nació en 1950 y su familia se trasladó de Trinidad y Tobago a Londres tras la indepedencia del país caribeño. Clive se formó para el teatro donde estuvo la mayor parte de su trabajo a lo largo de este tiempo. Con su apariencia de rapado total, cuando todavía no era frecuente este aspecto del que se tenía su principal referente mediático en el actor Yul Brinner, su aspecto llegó a crear tendencia a principios de este siglo.

La muerte de Clive Arrindell se produjo en el verano de 2024 a los 74 años y no se había conocido hasta ahora. La entidad de actores, directores y técnicos UK Theatre lo incluyó en su sección In Memoriam de su pasada edición. Miguel Ángel Zapata, propietario de la administración El Perolo en San Pedro del Pinatar (Murcia), ha sido quien se ha percatado de la noticia, comunicada por compañeros británicos del fallecido intérprete.

Arrindell, Fformado en un internado inglés donde se sumó a la creencia del budismo, a lo largo de décadas interpretó a clásicos de Shakespeare en el teatro y la televisión británica y se cita que apareció de forma episódica en The Crown.

Con su presencia en los spots navideños desde 1998 aumentaron las ventas y sus campañas estuvieron marcadas por ese crecimiento. Su contrato de imagen exclusiva en España hasta 2009 se rescindió en 2005. Diez años después de lo que hubiera sido su último año en las loterías, en 2019, apareció en otro anuncio, con los langostinos Pescanova.