El cambio drástico que afecta a los nuevos capítulos de ‘La que se avecina’

'La que se avecina' verá reducida la duración de sus episodios en la temporada 16, aún sin fecha de estreno.

La que se avecina ha ido ajustando poco a poco sus parámetros a los estándares de las series actuales. La ficción creada por los hermanos Caballero finalizó el rodaje de la temporada 16 en julio. De nuevo serán ocho episodios, como en las anteriores temporadas, pero ahora llegan con una novedad importante: la duración de las entregas será menor.

Laura Caballero, la creadora de la serie, ha confirmado este cambio que afectará a la temporada 16, todavía sin fecha de estreno asignada. Los capítulos de La que se avecina contaban con una duración aproximada de 90 minutos que se verá reducida para ir más acorde con el mercado actual de series, en el que las historias no son tan largas.

Laura y Alberto Caballero, los hermanos que han revolucionado la comedia en España con 'La que se avecina' como punta de lanza. / MEDIASET

Por lo tanto, los nuevos episodios de La que se avecina estarán en una horquilla que va desde los 35 a los 50 minutos. Laura Caballero ha hablado de ese y otros asuntos en una entrevista que ha concedido a El Televisero. La sobrina de José Luis Moreno considera que el tijeretazo era necesario.

“Es una bendición. Los capítulos de 80 minutos se quedan muy desfasados, están completamente fuera del mercado y fuera de la vida de las personas. Con 80 minutos tenías que hacer mucho giro de trama todo el rato y saber rizar el rizo del rizo del rizo. Creo que aquí todo queda más lógico. Y para la comedia, más todavía”, ha destacado.

Laura Caballero ha aclarado que la menor duración de las entregas no afecta a la cantidad de las mismas. Seguirán siendo ocho capítulos como en las tres temporadas anteriores, pero de menor duración. La guionista de la serie considera que este cambio será del agrado de la audiencia porque cuando la serie se emitía en Telecinco muchos espectadores apagaban el televisor por la excesiva duración de las entregas.