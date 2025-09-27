'El Camorrista', de Giuseppe Tornatore, la serie que acallaron en 1985 ve la luz en octubre

Ben Gazzara como el capo de 'El Camorrista', serie de 1985 que se estrena en España en octubre de 2025

Cuarenta años, exactamente, después de que fuera rodada ve la luz. Giuseppe Tornatore contempla el rescate de El Camorrista, la llamada obra maldita del director de la oscarizada Cinema Paradiso, que rodó tres años después de la miniserie inédita. Desde 1985 El Camorrista había quedado en un cajón y tras preestrenarse en el festival de Roma en 2023, la ficción protagonizada por el fallecido Ben Gazzara se estrena el 2 de octubre en AMC+. La obra ha sido restaurada en 4K para contemplarla en toda su calidad y entre las plataformas disponibles con AMC están Prime Video, Vodafone TV o Apple TV.

Basada en la novela homónima de Giuseppe Marazzo, cuenta con cinco episodios que presentan a Raffaele Cutolo, el llamado Profesor de la Camorra, criminal de alta formación que forjó la Nuova Camorra Organizzata en los turbulentos años 70, red donde estaban implicados más de 7.000 miembros y que desafió a la Cosa Nostra siciliana y a la llamada ‘Ndrangheta de Calabria.

Tras ser recuperada en Roma, con buena acogida entre los jóvenes espectadores, la cruda historia rodada en 1985 se incorpora al catálogo de AMC+ como todo un estreno.

El estadounindense Ben Gazzara se mete en la piel de Cutolo, un capo que también poeta, tirano y visionario. Un rol que enlaza con El Padrino y que vaticina producciones posteriores del relieve de Los Soprano, donde el crimen convive con la cotidianeidad familiar.

La actriz y bailarina española Laura del Sol, en su mejor momento por entonces, musa de Carlos Saura con Carmen o El amor brujo, es Rosaria, inspirada en la leal hermana del capo. La maldición de El Camorrista entre en los problemas de su estreno en aquel contexto de bandas criminales en su apogeo. Una película de igual título fue retirada por presiones y no hubo cadena italiana que diera el paso para estrenarla al destapar códigos, alianzas políticas y orígenes de esas organizaciones mafiosas, con subida y caídas vertiginosas en el poder paralelo marcadas por la violencia.

Tras el silencio de 40 años, llega su oportunidad para comprender mejor aquel tiempo.