Por gorda o por madre: El machismo inunda las redes un año más en la Campanadas contra Pedroche y Lalachus

O por gorda o por madre.

No se puede ser ni una cosa ni la otra, y menos aún decirlo y sentirse orgullosa, porque también está mal.

Las Campanadas de Año Nuevo siempre son objeto de comentarios y como no puede ser de otra manera, hacia las mujeres, hagan lo que hagan, y se pongan lo que se pongan.

Cristina Pedroche (Madrid, 1988) lleva más de una década poniéndose al frente de la retransmisión de uno de los momentos televisivos más importantes del año, que comenzó sin intención de provocar la cantidad de comentarios que recibe y, ni mucho menos, esperaba el odio que levanta por cualquier cosa que hace.

Desde 2014 ha ido enseñando su cuerpo con multitud de propuestas estéticas haciendo al mismo tiempo un alegato a favor del colectivo elegido para el año en cuestión, y este año, dos días después de anunciar su segundo embarazado, la madrileña ha optado por llevar por bandera la protección a la infancia.

A pesar de huir de la "oda a la mujer, y nada más que la mujer", que parece que es lo que ofende tanto del perfil mediático de Cristina Pedroche, este año, la madrileña también ha sido blanco de críticas en redes sociales por su orgullosa condición de madre, que se ha presentado además junto a Chicote este año, embarazada por segunda vez.

Alegato de protección a la infancia

Cabe destacar que muchos de los comentarios en redes han tachado la actitud de Pedroche de mercantilizar utilizando a su hija cuando precisamente, es algo que Cristina no hace.

El sharenting, significa compartir mediante fotos y vídeos la vida de hijos menores de edad, y siendo un personaje público lograr campañas publicitarias, y en consecuencia, ganar dinero.

No obstante, es fácil comprobar que tanto Cristina Pedroche como Dabiz Muñoz huyen de esta técnica, y se puede ver en sus sendos perfiles de redes sociales: no hay una sola foto de su hija.

Sharenting

Bien distinto es que Cristina hable y comparta lo que le apetezca en sus redes sociales, y se haga eco de lo que quiera, y de lo que le remueve o no, que ha sido precisamente su condición de madre, hecho que ha motivado la confección de su vestido, hecho con joyas a base de leche materna.

En ese sentido, algunos comentarios destacan que proteger la infancia no va en consonancia con el alegato de Pedroche, un argumento de poca consistencia, dado que no tiene demasiada fuerza una causa por la que no se lucha o se defiende en ningún foro.

Si un colectivo defiende algo, lo normal es exponerlo con todos los argumentos y el respeto posible, ingredientes que junto a las joyas de leche materna, ha expuesto Cristina Pedroche en la retransmión de las uvas, guste o no guste, sin ofender a nadie, sin ninguna imagen de su hija, únicamente enseñando su vientre descubierto.

Nada nuevo desde 2014, por cierto.

Insultos hacia Lalachus

Por otro lado, tras el anuncio de que Anne Igatiburu y Ramón García daban el testigo a los mediáticos David Broncano y Lalachus, se destapó una nueva oleada de machismo, por el físico de Laura Yustes, (Fuenlabrada, 1990), siguiendo los tradicionales cánones de la misoginia bien consolidados aún entrado el siglo XXI.

Ganando por goleada a Antena 3 y a Pedroche, y pesar de haber batido el récord de audiencia en TVE, Laura no se ha librado de multitud de comentarios que perfilan que la sociedad mantiene su carácter machista, que se maquilla con algunos hilos que huyen del término, pero que hablan de lo mismo.

Con todo, y aunque la polémica tras la estampa de la vaquilla del Grand Prix ha sobrado para ofensa y efecto bumerán de buena parte de la sociedad católica, nadie merece una oleada de insultos y odio que han recibido las madrileñas, y que en ningún caso han salpiado a Broncano y a Alberto Chicote.

La lectura de las redes sociales al comienzo de un año nuevo tristemente habla otra vez de machismo, cuando además, durante la misma noche la Policía Local tuvo que tender a un hombre de 27 años por intentar matar a una joven de 19.

Una mujer avisó al 092 después de que su vecina, de 19 años, le enviara un whatsapp pidiéndole ayuda, ya que su ex pareja estaba intentando acceder por el tejado de su vivienda con intenciones de matarla. El primer caso de violencia machista en Sevilla de 2025.