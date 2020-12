Una gran cantante andaluza estaba tras el Pavo Real de 'Mask Singer'

La semifinal de Mask Singer este miércoles, con seis participantes, descubrió a quién estaba debajo del disfraz de Pavo Real. Y acertó Malú, de lleno, arrastrando de forma unánime al resto de investigadores: debajo de la aparatosa máscara estaba la eurovisiva Pastora Soler. La cantante sevillana, con su poderosa voz, se descubrió cantando I will always love you de Whitney Houston y también mostró su potencial con un tema de Rosalía, Con altura.

“Ha sido una sensación INCREÍBLE” 😱 @PastoraSoler , nuestro Pavo Real desenmascarado en #MaskSinger7, nos cuenta cómo ha sido su experiencia en #MaskSinger 💥#MeMerezcoUnGalaxy Patrocinado por @SamsungEspana pic.twitter.com/GfhTUeFQLZ — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 17, 2020

“Ha sido una sensación INCREÍBLE” 😱 @PastoraSoler , nuestro Pavo Real desenmascarado en #MaskSinger7, nos cuenta cómo ha sido su experiencia en #MaskSinger 💥#MeMerezcoUnGalaxy Patrocinado por @SamsungEspana pic.twitter.com/GfhTUeFQLZ — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 17, 2020

Fue una actuación brillante la de Pastora antes de despedirse del programa.

A la final de la próxima semana están citados cuatro personajes que se clasificaron: Camaleón, Catrina, Caniche y Cuervo. A través de las pistas de las fotos se han desvelado los nombres más que probables así que es cuestión de estar lejos de las redes para el caso.

Pastora Soler, por su trayectoria en Eurovisión, era la más probable detrás de Pavo Real y sus excelentes ejecuciones hacían intuir que había detrás una cantante profesional. En estos momentos también aparece en Antena 3 como coach de La Voz Senior, espacio al que se ha incorporado tras ser asesora.

En la gala semifinal quedaba otro personaje por descubrir y el eliminado era Girasol, otra voz potente y personal, extranjero que se manejaba bien con el castellano, y tras salir de dudas sobre si era Georgie Dann (aunque Eva González y Javier Ambrossi llegaron a sospechar de Bigote Arrocet), finalmente todos los asesores estuvieron de acuerdo en destapar a Al Bano, quien efectivamente estaba debajo del disfraz floral.

Qué «felicità» ponerle cara a GIRASOL 🌻 Al Bano, qué placer tenerte en #MaskSinger https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/OCN8h3jI7E — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 16, 2020

Tras haber interpretado Despacito, Girasol sorprendió con este Show must go on de Queen.

Girasol lo tiene tan claro como nosotros: el show debe continuar. ¡Menuda actuación se ha marcado! #MaskSinger7 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/QC7cLGMAPY — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 16, 2020

El italiano Quiso cerrar su intervención con una gran aria de Puccini, Nessum Dorma. Aunque Al Bano dijo que era una experiencia nueva para él, ya había participado en la edición itlaiana de este programa que se despide la semana próxima de Antena 3 aunque ya tiene en preparación una segunda tanda de entregas.