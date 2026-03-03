José Manuel Soto, concursante de 'Supervivientes 2026': "Creo que mi edad puede ir bien para esta aventura"

El reality Supervivientes 2026 está a punto de comenzar y la atención se centra en los nuevos concursantes. Este año, la aventura extrema llega a Honduras, donde famosos de la televisión, el cine o la música se enfrentarán a desafíos únicos. Entre ellos, se encuentra José Manuel Soto, el cantante sevillano que, a sus casi 65 años, demuestra que la edad no es un obstáculo.

"Algunos me conoceréis. Llevo 40 años dedicado a la música", se presenta el artista en un vídeo del Instagram de Telecinco que ha compartido en sus redes sociales. "Me embarco en esta aventura porque quiero saber si soy capaz de superar este gran reto a mi edad". De esta forma, Soto se une a otros rostros conocidos como el de Ivonne Reyes, Gabriela Guillén o Jaime Astrain, que buscan conquistar a la audiencia combinando entretenimiento, emoción y convivencia en la isla.

José Manuel Soto, nuevo concursante de 'Supervivientes 2026'

"Creo que mi edad puede ir bien para esta aventura", prosigue el cantante sevillano. "Con la edad, las personas se hacen un poquito más tranquilas, más serenas... Tenemos más paciencia. Podemos en un momento dado apaciguar ciertas discusiones y poner cierto temple". Su participación se convierte así en un desafío personal. "A lo mejor, si hay pruebas físicas muy duras, pues me vendrá peor", añade.

Nacido en 1961 en la capital hispalense, Soto descubrió muy pronto su pasión por la música. Sin embargo, aquella vocación inicial pronto se transformó en una trayectoria sólida, especialmente a partir de los años 80, cuando logró conectar con el gran público. Canciones como Por ella o Déjate querer lo catapultaron a la fama, con una propuesta rompedora para la época que aunaba pop y tradición flamenca. Ahora, da un nuevo salto para afrontar los desafíos de Supervivientes 2026.

¿Cuándo empieza 'Supervivientes 2026'?

En cuanto a sus temores, el cantante se sincero a su llegada al aeropuerto de Barajas. "Hombre, miedo no... Los tiburones, eso sí; pero vamos, no soy un hombre de pasar miedo. La verdad es que soy un tío valiente", aseguró, dejando claro el buen estado de ánimo con el que ha decidido afrontar esta aventura. El programa, presentado por Jorge Javier Vázquez comienza este jueves 5 de marzo a las 21:45 horas y contará con María Lamela como nueva presentadora desde Honduras.

Con todos los ingredientes sobre la mesa - rostros conocidos, espíritu de superación y un entorno tan espectacular como exigente - Superivientes 2026 inicia una edición que promete emociones fuertes desde el primer minuto. La cuenta atrás ha terminado y la aventura está a punto de comenzar.