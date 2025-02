Cher y su joven pareja, por encima de edadismos y críticas

Durante el photocall por el festivo 50 aniversario del programa de comedia Saturday Night Live" (SNL), de la cadena NBC celebrado en el Radio City Music Hall de Nueva York , destacó en la atención de los fotógrafos la actriz y cantante Cher, diva del pop durante décadas, que acudió junto a su pareja, Alexander AE Edwards. Una feliz pareja que desbarata todos los tópicos de lo que se ha dado a llamar 'edadismo'. No hay complejos de diferencia de edad cuando el amor está presente.

Cher tiene 78 años, y Alexander Edwards, 39, y comenzaron a salir en noviembre de 2022, lo que siempre ha despertado recelos y debate aunque ambos están al margen de críticas. La diferencia de edad es de casi 40 años y la historia de amor es muy del perfil de la cantante, una mujer sin complejos, audaz, que se toma con humor los comentarios. Ha llegado a calificar de "ridículos" los comentarios que le han llegado sobre la diferencia de edad con su amor. Quiere dar ejemplo, aunque no sea el motivo fundamental de su relación.

Alexander Edwards es directivo de la discográfica Def Jam Records y productor musical. Antes de su actual relación estuvo varios años con la modelo Amber Rose, con quien tiene un hijo, Slash Electric Alexander Edwards. Sobre los gustos musicales parecen antagónicos pero es la música lo que también le une a Cher, con formas diferentes de entender el espectáculo.

Esa diferencia de estilos también fascina en esta relación: son tan diferentes que forma un unidad. Para el acto del pasado sábado, antes de la emisión del show en directo, Cher eligió un vestido largo de satén en escote corazón, con aplicaciones de pedrerí, con un chal de piel y un peinado en forma de colmena, guiño a sus emblemáticas apariciones, especialmente en los años 80. Ya entonces concitaba interés por su excelente forma física y los arreglos dermoestéticos tras una colección de intervenciones quirúrgicas. En este aspecto Cher es fiel a sí misma y su aspecto está alejado de los convencionalismos por sus 78 años.

Cher es un símbolo de la cultura pop, con una carrera musical que se extiende desde los años 60, desde su primer gran éxito, junto a Sonny Bono, I got you baby, hasta su temazo de 1998, Believe. Con Sonny, y su tormentoso matrimonio, tuvo un hijo, Chaz (nacido chica, Cherilyn) que tiene 56 años, 17 años más que su pareja.

Su amor por Edwards no admite dudas por parte de ambos, se ríen de quienes dicen que no es un amor auténtico y se deshacen en elogios mutuos en sus entrevistas. Dejan bien claro que tres años después no es un capricho y aún menos una excentricidad. Su aparición en la fiesta que celebra el medio siglo de Saturday Nigh Live es una muestra de su amor consolidado, alejando tópicos.