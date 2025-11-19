Cierra la Onda Media de la radio, RNE abandona esta franja al cabo de 88 años

La Onda Media, OM, la señal de radio tradicional desde hace más de cien años, va agonizando. Radio Nacional terminará el año cerrando sus señales en esta franja tras 88 años de emisiones, desde que comenzara en Salamanca como portavoz del bando sublevado. Cierran sus emisiones en OM tanto Radio Nacional 1 (RNE 1, su nombre en las últimas décadas), como Radio 5, la emisora informativa. La dirección de RTVE anuncia que junto a esta supresión la orientación de la corporación es ampliar el soporte de radio digital en DAB+, que se sintoniza en los vehículos y en los receptores actuales, además de poder seguirse por internet y especialmente a través de la TDT, en los televisores, donde en el caso de RNE se llega a ofrecer la señal con imágenes desde el estudio.

Radio Nacional y Radio 5 en Onda Media dejarán de oíse desde el 31 de diciembre, con una campaña previa para que no se vean sorprendidos los oyentes.

La franja digital DAB+ está llamada también a sustituir a la FM en la recepción por ondas mientras la radio tradicional amplía su consumo en webs y especialmente en soportes en streaming, la audición en podcast de los contenidos en abierto junto a los pensados expresamente para este formato.

"El despliegue del DAB+ representa un hito en la modernización de la prestación del servicio de la radio pública española y responde también a la necesidad de adaptación a la realidad del progreso tecnológico europeo, en donde la mayoría de los países están avanzando hacia la digitalización de sus redes de radiodifusión sonora", ha justificado RTVE.

La corporación pública recuerda que el trasvase mayoritario de audiencia de la Onda Media, con su sonido expuesto a muchas interferencias, a la FM se produjo en España en los años 80. RTVE detecta que en la actualidad de los más de 6 millones de oyentes que consumen la radio en España a diario de media apenas un 1%, sobre los 60.000, escucha habitualmente la OM.

RTVE informa que en Europa ya hay 26 países que han apagado sus emisiones de Onda Media y en aquellos países en los que no se ha apagado, su audiencia es muy escasa. Italia, República Checa o Eslovenia son algunos de los países que han cesado en la franja histórica donde nació la radio hace más de un siglo. La corporación señala que el coste energético y económico de las señales convencionales es considerablemente superior al de la FM y al del DAB+. Es tecnología de la década de los años 60.