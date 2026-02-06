Las cifras de audiencia de Rosa y Manu de 'Pasapalabran' superan lo previsto y el más beneficiado es Pablo Motos

La entrega del bote de Pasapalabra de 2.716.000 euros a la coruñesa Rosa Rodríguez obtuvo unos datos espectaculares, de contenido deportivo, los únicos acontecimientos capaces de superar los 3 millones de espectadores en estos momentos. En el caso de la recta final del rosco de este jueves, el minuto de oro se produjo a las 00:08, cuando Rosa acariciaba el pleno, momento en el que estaban en Antena 3 4,2 millones de espectadores, 45,7% de cuota, el minuto de oro más valioso de lo que llevamos de temporada y que en este año solo se va a ver superado con los grandes momentos futbolísticos.

De la expectación que suscitaba el programa del premio, los datos corroboran esa fidelidad de este año y medio de duelos entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual. El espacio de este jueves anotó 3.696.000 de fieles, 36,8% de cuota, superando al anterior bote, el de Óscar Díaz, que registró 30,1% y 3,2 millones. El Pasapalabra donde Rafa Castaño consiguió el pleno, el 16 de marzo de 2023, tiene el máximo para este formato con 4,6 millones, 37,4%. El bote de Pablo Díaz, el 1 de julio de 2021, fue seguido por casi 4,4 millones, 30,8%. La cifra de Rosa se produce cuando la fragmentación y el consumo online en el prime time ha crecido aún más.

El público ya estaba preparado para seguir el duelo del premio con la visita previa de Rosa y Manu a Pablo Motos. El Hormiguero firmaba este jueves su mejor dato desde marzo de 2023 con 3.239.000 espectadores, 23,5% de cuota, por encima de todas las estrellas, comunicadores de la casa o políticos que han visitado el espacio diario de Antena 3. El rival directo de Motos, La Revuelta de David Broncano en La 1, se quedó en 1,5 millones de espectadores, 11% de cuota, a 12 puntos de distancia.

En la franja estelar, GH Dúo en Telecinco anotó por encima de la media de esta cadena, con 11,3% y 815.000 espectadores, muy lejos de todas formas de lo que solían anotar los realities en Mediaset. La 1, que eliminó el fallido Crossbar, ofreció Somos Cine con el título Matusalén, que se quedó en un discreto 7,2%.

El Pasapalabra de la tarde, dedicado a la semblanza de los dos participantes, tuvo un dato sensiblemente inferior a otros días, con 972.000 seguidores, 18,2%. El público aguardaba a los roscos de la medianoche.