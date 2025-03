¿Todavía no conoces a Jorge de los Santos? Los sábados lanza consejos para lograr una vida más plena en una de las secciones del veterano Para todos la 2. En una de sus últimas intervenciones polemizó a raíz del concepto zona de confort, que él situaba, a contracorriente, en la inestabilidad, el lugar de incertidumbre, estar a la intemperie, encontrar algo que rompa la fluidez. “Ahora la zona de confort se ve como una maldición. Los departamentos de recursos humanos establecen el nuevo concepto para que los trabajadores estén se puedan liberar. Los seres humanos somos céntricos y excéntricos. Somos seres no acabados, no fijados, que decía Nietzche; en continua evolución: esa es nuestra excentricidad, querer ser otra cosa a lo que somos. Pero sin anclajes, sin referencias, sin la centralidad no seríamos nada”.

Para Jorge de los Santos, la razón por la que se motiva a salir de la zona de confort obedece a que estemos siempre disponibles al patrón, y que en esa esclavitud creas que te has realizado. Lo que se denomina el síndrome de James Bond, que se cree muy libre, aunque en el fondo siempre estará al servicio de su majestad. El enfant terrible de la filosofía apostilló: “Lo que echo en falta es conseguir zonas de confort. Zonas que te amarren y te comprometan. Zonas que no se sometan a esa adaptación que exige salir constantemente de la zona de confort”.

Aunque todo ello revierta en contra de la industria que vive de la ansiedad. Este programa de La 2 emite sin censura mensajes que en otras cadenas sería imposible emitir.

Si les motivan estas cuestiones, no se pierdan esta cita sabatina. Estoy convencido de que no les dejarán indiferentes.

He aquí un breve fragmento de una de sus intervenciones: