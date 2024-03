El consejo que lanza Blas Cantó a Nebulossa que van a tener que aceptar

–Esta noche, a las 22.00 en el canal Divinity, con Carmen Ramírez y Edurne presenta la gala de los premios Dial desde Tenerife.

–Es algo diferente para mí la faceta de presentador, me tengo que remontar a mis tiempos de instituto. Otra cosa es que esté tan bien arropado y me encuentre con tantos amigos. Saldrá bien. Es mi aportación a los premios de la Cadena Dial, a la que estoy tan unido.

–Le vemos también en el talent Bake Off y sus pasteles en La 1.

–Tenía ganas de hacer algo diferente en televisión. Algo donde fuera yo mismo. Hasta ahora sólo había cantado y Bake Off me permite que sea un desafío y que también los espectadores me vean tal como soy. Con los buenos y malos momentos, pero intentando dar la mejor versión de mí.

–También competía en Tu cara me suena, donde lo hizo muy bien.

–Era un tipo de retos más vinculados a lo que hago en mi carrera profesional. Me permitía demostrar todo un trabajo de aprendizaje. Cher fue mi personaje más difícil. Cuando me veo dudo que sea yo quién esté ahí.

–Con los bizcochos parece que se relaja.

–Bake Off es una muesta de cómo somos cuando nadie nos ve, porque te olvidas de que las cámaras están ahí. He creado un gran grupo de amigos.

–¿Cómo va a ser la gala de esta noche en Tenerife?

–Estamos preparando un gran espectáculo. Aún estoy revisando cosas con los guionistas. Cadena Dial es muy familiar, la oyen personas de todas las edades y esa es la intención en la gala de reunir a Pastora Soler, David Bisbal, India Martínez, Luis Fonsi, Malú... Una gala a la medida de lo que ofrece esta radio.

–¿Y qué proyecto tiene en mente?

–Este año va a ser muy especial para mí. Estoy con nuevas canciones del próximo disco.

–¿Saldrá de esta noche alguna colaboración que no tenía previsto en principio?

–En la mezcla está en el futuro. Tengo que muchas ganas de conocer el dúo Ha*Ash y también otros compañeros que van a pasar hoy por el escenario y con los que estamos conviviendo. Seguro que van a salir cosas nuevas de esta experiencia.

–Usted tiene doble experiencia en Eurovisión, la de 2020 truncada ¿Qué le parece Zorra?

–Nebulossa son maravillosos, hacen felices a quienes escuchan su música. Ya son ganadores por hacer este himno de Zorra, con un trasfondo muy importante. Ridiculiza a los que han insultado y siguen insultando. Eurovisión es un largo camino. Hay que defender un buen show y lo que les sugiero a ellos es que disfruten del camino y de la actuación. Ah, y que no miren las redes sociales.