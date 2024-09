Así contaba 'El Libi' de Cádiz la final de 'La casa de tu vida' hace 20 años

La casa de tu vida fue un fugaz reality en línea con Gran Hermano a cargo de la misma productora Zeppelin, pero en la convivencia de las parejas debían levantar una casa tal como la del premio que conseguirían los ganadores. Zeppelin creó una heterodoxa cuadrilla de parejas de las que sobresalió por su desparpajo y encaje de las críticas una pareja homosexual procedente de Cádiz. Eran David Cerecedo, de El Puerto de Santa María, y Juan Manuel García, de Cádiz capital, fallecido ahora a los 44 años. Eran dos jóvenes (aunque por las fotos parezcan mayores) que se convirtieron en emblemas para la comunidad LGTBI cuando apenas existía presencia abiertamente homosexual en las pantallas, ni en los realities ni en la ficción. De ahí la importancia en ese contexto, sólo meses antes de ponerse en marcha ese reality, de los personajes de Mauri y Fernando, Ismael Merlo y Adriá Collado, en Aquí no hay quie viva, que sigue bien presente.

Juanma y David a su llegada al aeropuerto de Jerez tras ganar 'La casa de tu vida' en el verano de 2004 / Juan Carlos Toro

El fallecimiento de Juan Manuel García, participante y posterior contertulio de otros espacios de Telecinco, trae a la memoria el éxito de La casa de tu vida. Había tal competencia y formatos diferentes que, pese a su repercusión, el reality de los concursantes que convivían para construir una casa, fue uno más en el inquieto historial de formatos de Telecinco.

La final de La casa de tu vida, con victoria de los gaditanos, en julio de 2004, tuvo unos elevados datos de audiencia y en Cádiz se instaló una pantalla gigante en la playa de la Victoria donde siguieron la gala en directo más de 5.000 personas.

De la repercusión de aquel programa hemos recuperado un artículo de opinión con mucho humor gaditano de un carnavalero gaditano, Emilio Gutiérrez Cruz, El Libi (el único autor que ha alcanzado la final del Gran Teatro Falla en las cuatro modalidades existentes), que se publicó en Diario de Cádiz el 21 de julio de 2004. Así resumía la final de La casa de tu vida, con el triunfo de Juanma y Daivd, con los personajes que participaban en el 'reality'...

"Es la mar de curioso que unos ganan la casa de su vida y otros nos llevamos toda una vida pagando una casa. La ganaron Juanma, de Cadi, Cadi, Cadi, y David, de El Puerto, vapó, vapó, vapó.

Qué buenos momentitos ha pasado la audiencia con los vecinos de la pareja, como Natalia y David, que tenía tantos tatuajes que parecía un bloc de dibujitos. Éste le puso los cuernos y la ex novia está cada vez más cerca de entrar en Torrestrella; o como el Salami y su mujer, La Carrá a dieta; o la 'panki' y su novio, el cochero del Conde Drácula. Cuando expulsaron de la casa a Tami vi claro que en su lugar no iban a meter nadie.

Recuerdo cuando al principio los habitantes perdían tantas pruebas que no tenían dinero ni para ladrillos. Por un momento parecía que como no echaran mano de un Tente no iban a levantar la pared.

Por cierto, todo el mundo se quejaba de lo lentos que eran haciendo las obras. Los que protestaban tal vez no se han percatado que más están tardando en la Preferencia del Carranza y nadie ha dicho nada.

¿Y esas mamás peleándose en las galas del programa? A este paso por poco terminan con el Día de la Madre y convierten en festivo el Día de Rocky IV.

Bueno, que ya se terminó todo. La final del otro día fue emocionante. Sólo faltaba el árbitro Collina y estuvimos en vilo de lo igualada que estuvo la votación.

Mónica y Vanesa se quedaron con un palmo de narices, pero creo que no van a tener problemas de trabajo a partir de ahora. Con lo calientes que estaban las rubias pueden entrar de parrilla en El Fogón de Mariana.

Respiramos tranquilos cuando en medio de la humareda de churros aparecieron los nombres de Juanma y David. Lo que vi mal fue que el jefe de obras les regalara a la pareja un palaustre ¿es qué no se lo ocurrió entregarles otra cosa? qué desagradable.

En resumidas cuentas, La casa de tu vida ha sido otra buena muestra de que los gaditanos caemos simpáticos a todos fuera de nuestra tierra. En todos los programas de telerrealidad ganamos o nos plantamos en la final. Y ya hay quien se pregunta ¿Quién fundó Cádiz? ¿los fenicios o una abuela de Lina Morgan?"

Emilio Gutiérrez Cruz 'El Libi' (21/0//2004)