Cristina Pardo e Iñaki López tomarán el relevo el próximo septiembre a Mamen Mendizábal al frente de Más vale tarde, el informativo diario de las tardes de La Sexta.

Pardo y López han demostrado sobradamente su profesionalidad y química presentando juntos las Campanadas de Fin de Año los últimos cuatro años en la segunda cadena de Atresmedia. Mendizábal, por su parte, abandona el espacio que ha liderado la última década, aunque seguirá trabajando en nuevos proyectos en la misma cadena.

Cristina Pardo e Iñaki López forman una de las parejas más reconocidas, y divertidas, de La Sexta. Ambos dejarán sus respectivos programas, Liarla Pardo y La Sexta Noche, para ponerse al frente de Más vale tarde, un espacio producido por los servicios informativos de La Sexta que combina desde su estreno, el año 2021, actualidad y debate con un tono ameno y cercano.

A finales de mayo, Mendizábal anunció que el próximo 30 de junio dejará el programa que ha presentado durante más de diez años para enfrentarse a nuevos retos. Ella misma explicó que es "el momento de un cambio de ciclo", aunque no dudó en advertir a los espectadores sobre su futuro: "Me quedo en La Sexta, no os vais a librar de mí". Y lanzó un guante a sus sucesores: "Os dejo a los mejores en el equipo y a unos espectadores fieles".

Cristina Pardo empezó en La Sexta en 2006, cuando se incorporó como redactora al equipo de La Sexta Noticias, donde destacó por su papel cubriendo la información relativa al Partido Popular. A lo largo de estos últimos 15 años ha ido consolidando su trabajo y adquiriendo protagonismo en esta cadena. Un ejemplo de ello son las veces que ha sustituido a Antonio García Ferreras al frente de Al Rojo Vivo, buque insignia de La Sexta donde además tenía una sección propia denominada Liándola Pardo, antes de llamar a su propio programa con este mismo nombre. Desde 2018 se coló en las tardes del domingo con su propio espacio.

Por su parte, Iñaki López tiene una trayectoria algo más corta que la de su compañera. Conduce desde 2013, con gran éxito de audiencia y crítica, La Sexta Noche, un espacio de información política y social, análisis, tertulias y entrevistas que se emite la noche de los sábados, todos ellos géneros que tiene en común con el magacín Más vale tarde. Por La Sexta Noche han pasado todo tipo de personalidades, desde presidentes del Gobierno y diputados, hasta músicos o actores famosos. En ausencia del tándem Iñaki López y Verónica Sanz (quien desde hace un año sustituía a Andrea Ropero), se han encargado de presentarlo Hilario Pino y Paula del Fraile.

Iñaki López ha afirmado que para él va a ser un gran cambio dejar la noche del sábado por un programa diario entre semana: "Yo he perdido toda costumbre de trabajar centrándome únicamente en los sábados. También es verdad que hago un programa más largo que un día sin pan, pero trabajar de lunes a viernes y dejar mi horario de hostelero me va a costar, porque han sido ocho años y medio de La Sexta Noche".

Pardo, por su parte, ha asegurado sentirse "contenta a la par que asustada" con el cambio. Por otro lado, no puede evitar sentir tristeza por lo que deja: "Me voy con mucha pena porque estoy muy contenta con el programa de Liarla Pardo, que va a seguir. Espero que tenga larga vida".

Un dúo con aires renovados y frescos que dará mucho juego el próximo curso en las tardes de La Sexta.