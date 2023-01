¿Qué es lo que nos cuenta la serie 'La chica de nieve'?

Con Málaga en el eje, La chica de nieve, la serie basada en la exitosa novela homónima del malagueño Javier Castillo, llega este viernes a Netflix, transformada en un thriller que narra la misteriosa desaparición de una niña y reflexiona sobre cuestiones como la violencia contra las mujeres o el trabajo de la prensa amarillista. El proyecto cuenta con un casting de excepción que incluye a Milena Smit, José Coronado, Belén Millán, Tristán Ulloa, Cecilia Freire, Loreto Mauleón y Raúl Prieto.

"Se ha intentado representar esa dualidad del periodismo más sensacionalista frente al periodismo que realmente interesado en resolver el caso", explican Loreto Mauleón y Raúl Prieto, que dan vida a los padres de Amaya, la niña que desaparece entre la multitud de la cabalgata de los Reyes Magos de 2010 en Málaga.

Para preparar sus papeles, ambos visionaron muchos vídeos de casos de niños desaparecidos en los que sus padres se ven obligados a salir a hablar con los medios y afrontar una “pérdida tan dolorosa como esta” ante las cámaras. "Hemos visto muchas veces, cómo las familias tienen que ser partícipes de ese circo mediático que se genera alrededor", añaden.

¿Qiué sucede en 'La chica de nieve'?

La chica de nieve, que se estrena este viernes, es un thriller con muchos giros temporales, formado por seis capítulos, rodados entre Málaga y Madrid, que comienza cuando la niña Amaya Marín desaparece sin dejar rastro y se inicia una investigación contrarreloj para encontrarla. La investigación policial corre a cargo de la inspectora Belén Millán (Aixa Villagrán), pero Miren Rojo (Milena Smit), una periodista en prácticas comienza una investigación por su cuenta que despertará episodios de su pasado.

"Miren se mete de lleno en la investigación para superar el trauma de la violación que sufrió y que le atormenta todas las noches. Piensa que si tiene la cabeza ocupada, no le estará dando vueltas al mismo tema todo el día·, apunta Smit. "Sé de la admiración que mucha gente tiene hacia el personaje -argumenta-, lo he hecho con el máximo respeto hacia todos los que adoran a Miren. Ojalá les guste lo que he hecho".

Con la ayuda de su colega periodista Eduardo (José Coronado), Miren no parará hasta resolver el caso. La serie apuesta por giros temporales, igual que lo hacía la propia novela, algo que el autor cree que hará que el espectador “se enganche como lo hizo con el libro”. “Si algo tenía claro es que quería que tuviera mi esencia a pesar de que fuera una adaptación, es decir, esos giros temporales que tanto remarco en mi forma de escribir tenían que estar plasmados. Que se cambiara el lugar de Nueva York a Málaga o el nombre de algunos personajes era lo de menos”, detalla

En el papel antagonista de Miren está el de Aixa Villagrán, "una policía tenaz y obsesiva que tiene que lidiar con ciertas frustraciones".

"Que hayan cambiado mi personaje de masculino a femenino ha sido todo un acierto -explica-, necesitamos más mujeres en el audiovisual y, en este caso, en los thrillers", incide.