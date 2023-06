El triste cumpleaños de María Teresa Campos de este próximo domingo

Las hijas de María Teresa Campos han venido desvelando el delicado estado de salud de la presentadora matinal. La que fuera voz de la radio en Málaga en los años 60 y 70 dio el salto a Madrid en la siguiente década y de ahí contó con su oportunidad para convertirse en la estrella de las mañanas televisivas durante quince años, entre los años 90 y el principio de este siglo. Campos fue la principal figura de la televisión y su estrella fue declinando aunque con un nombre de prestigio en la cadena que volvió a acogerla, Telecinco, tras una época de ataques por su fichaje por Antena 3.

Hace dos años que María Teresa dejó los platós y en los últimos meses la familia la ha ido reservando de ser captada por los fotógrafo. Su hija Terelu Campos ha reconocido que sufre "un deterioro cognitivo" y quieren que esté lo mejor atendida posible sin sufrir ningún acoso de los medios.

María Teresa Campos cumplirá 82 años este próximo domingo. Estará en su domicilio de Las Rozas tranquila, con sus cuidadoras. No se encuentra para conceder entrevistas ni aparecer en ningún programa. Probablemente no se distribuirá tampoco ninguna fotografía de cara a esta celebración. Terelu y su hermana, Carmen Borrego, incondicionales al lado de su madre, no pasan por un buen momento de relación entre ellas. El cierre del programa Sálvame de cara a la semana que viene deja aún un poco más de incertidumbre en la familia aunque la propia María Teresa desconoce que vaya a desaparecer el espacio de Telecinco al que estuvo ligada durante tanto tiempo. Será un cumpleaños triste.