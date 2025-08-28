El declive de Belén Esteban, caché a la baja y liquidación de su empresa de gazpacho y patatas

Belén Esteban vive su momento más bajo de popularidad tras el fracaso de La familia de la tele en La 1. El traspié de esta primavera fue mayúsculo y la de San Blas no contaba con tal batacazo, confiada en el respaldo de un público habitual que parece haber encontrado otros contenidos desde que hace dos años cerraba etapa Sálvame en Telecinco.

La contertulia durante años de las tardes de Mediaset regresa en septiembre con La Osa, la que fuera la productora de Sálvame, para formar parte junto a su ya inseparable María Patiño del programa No somos nadie, el 'sálvame' de Ten, relevo de la desaparecida marca Tentáculos, junto a Carlota Corredera. El fracaso de La familia llevó a La Osa a despido y reducción de equipo y también a la bajada de caché de sus rostros estelares. Belén ha sido una de las grandes afectadas tras pinchar el programa en TVE y ello también afecta a otros aspectos de su faceta profesional.

Antes de esta actual etapa Belén Esteban ya había reconocido que su empresa Sabores de la Esteban S.L,. Fundada en la primavera de 2021, iba a dejar de producir. Dicha firma nació con on el objetivo de comercializar productos alimenticios con su imagen como gazpacho, salmorejo, cremas de verduras y patatas fritas, en producción junto a la empresa murciana Cool Vega. La aventura ponía punto final el pasado invierno y ahora se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la disolución de la compañía, el cierre completo de la aventura de Belén por los estantes del supermercado.

Los gazpachos y patatas entraron con buen pie e incluso fueron alabados por los consumidores (con la trayectoria de la empresa murciana que fabricaba para la marca). La compañía tuvo unos beneficios de 161.986 euros en su primer año y que bajaron a poco menos de 10.'00 euros en 2022 y cifras raquíticas de beneficios en los dos ejercicios posteriores. La fuerte competencia en los estantes, en precio y calidad, en los gazpachos y salmorejos envasados se ha sumado la subida de precios que había más difícil sostener los márgenes para las empresas más vulnerables de este sector. Sabores de la Esteban no ha podido salir adelante.

Esta falta de control sobre los precios ha sido el factor fundamental para no llevar más allá el proyecto y caer en una situación aún más peligrosa de deudas tras la caída de la propia marca personal de Belén. La ex de Jesulín explicó a finales del pasado año en el programa Col·lapse de TV3 que las firmas de grandes supermercados establecían precios de venta al público más altos que el fijo que ella proponía, lo que dificultaba que sus productos fueran accesibles como había concebido, que fueran productos realmente populares. Precios asequibles que no se pudieron mantener. Esteban señaló ya entonces con el cierre de la marca que no tenía tiempo para gestionar este negocio como deseaba, por lo que renunciaba a proseguir y que ha hecho de manera efectiva hace unos días con el anuncio de disolución en el BOE.

La reputación de los productos comercializados con la efigie de Belén Esteban nunca se vio emborronada durante estos años por lo que la contertulia no descarta volver al sector alimentario en un futuro con otros proyectos, cuando sus circunstancias personales lo permitan. Por ahora tiene que centrarse de nuevo a la televisión, en un momento a la baja, y a la representación de otras marcas.