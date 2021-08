Así fue la despedida a Juanjo Cardenal en 'Saber y ganar'

Cuando su voz sonó en el plató de Si lo sé no vengo, allá por 1985, en el debut de Jordi Hurtado a nivel nacional, Juanjo Cardenal estaba recién llegado de Colombia, de trabajar en una cadena local. Es lo que aparecía reflejado en la placa entregada por el equipo de Saber y ganar a quien ha sido uno de los pilares, a través de su off, en el concurso al cabo de 24 años. “Atención, pregunta”, tal como resonaba entre las pruebas de Si lo sé no vengo, es la frase que encabeza en ese homenaje “mitad de Móstoles, mitad de Mataró”, origen y ciudad de residencia de Cardenal, un apasionado además de la Semana Santa de Sevilla.

Saber y ganar despedía este viernes al veterano locutor, de 71 años, que seguirá con sus recitales de poesía y se le dedicaron tres músicas al saxofón que forman parte de su vida. Nicolás Albéniz junior interpretó estas tres piezas: Angel of the morning, canción que le recordaba a sus hermanos cuando cuando sus padres se iban de vacaciones en septiembre; Strangers In The Night, el tema de Sinatra que sonaba cuando conoció a su mujer. Y Tuyo, de Rodrigo Amarante, su música nupcial cuando se casó con su mujer.

Y por supuesto las lágrimas afloraron entre el equipo ante el compañero, “su querido sabio”, que se jubilaba con la entrega de la placa. “Mi querida Colombia. Mitad de Móstoles, mitad de Mataró y todo de Saber y ganar. Con cariño y afecto, en recuerdo de tus más de 6.000 programas...”.

A partir de ahora será otro rostro querido de los concurso, Elisenda Roca, la primera presentadora de Cifras y letras, la que se pronuncie las preguntas de Saber y ganar.