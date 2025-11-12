Diego Garcés, el nuevo responsable de RTVE en Andalucía

Diego José Garcés Claros, periodista malagueño nacido en Fuengirola en 1993 y vinculado a RTVE desde 2015, ha sido nombrado nuevo director del Centro Territorial de la corporación en Andalucía, sustituyendo a Paloma Jara tras sus siete años de labor.

Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 2015 y con un máster en Periodismo de Televisión de TVE y la Universidad Rey Juan Carlos, Garcés ha desarrollado su carrera en diversas áreas de RTVE, desde programas como Corazón, Las Mañanas y La Hora de La 1 hasta la unidad informativa en Guadalajara y el cargo de Jefe de Informativos en Cantabria, donde editó y presentó informativos en radio y televisión; también ha colaborado en centros territoriales de Castilla-La Mancha y el Canal 24 Horas, y fuera de RTVE en Telemadrid, Canal Málaga 24 Horas, Onda Cero Málaga y Cadena SER Madrid.

En su nueva etapa, el objetivo principal es diseñar una programación atractiva que se convierta en la primera opción informativa para andaluces y andaluzas, fomentando el nexo entre las ocho provincias y centrándose en sus problemas e intereses, sin olvidar un servicio público de calidad; además, se potenciará la singularidad regional como tesorera del rico patrimonio inmaterial de Andalucía, instilando orgullo en la audiencia por su oferta cultural y territorial.