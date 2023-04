Otro disgusto con denuncia para Orestes Barbero el día que eliminan a Jorge en 'Pasapalabra'

El concurso Pasapalabra está contando en cada semana nuevos cambios en sus participantes, lo que llama la atención después de nueve meses de firme y fija rivalidad entre Rafa Castaño, ganador del bote, y Orestes Barbero, que permaneció en el programa de Roberto Leal año y medio hasta la consecución del millonario premio (2.272.000 euros) de su rival y amigo sevillano.

Tras quedar eliminado del concurso han surgido comentarios de todo tipo en torno a Orestes ya que era el favorito para llevarse el premio y era el más querido por la audiencia, tras tantos meses aportando buen ambiente al competitivo plató. Orestes se vio obligado a justificar que estaba bien de ánimo y que su silencio era para guardar distancia al bullicio formado por el premio de su compañero Rafa. Otro conocido compañero, Luis de Lama, fue el que en Espejo Público comentó que el de Burgos no pasaba por un buen momento anímico.

"Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme ,he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Lama, colándolas como información de primera mano", expresó Orestes en varios tuits agregando que estaba "con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido".

A la nostalgia de haber tenido que interrumpir su 'aventura' en el plató de Papapalabra se le ha unido ahora el disgusto de tener que cancelar su cuenta de instagram debido a un hackeo. Orestes ha pedido a sus propios seguidores en Twitter que denuncien la cuenta a su nombre en la aplicación de fotos para que sea intervenida ya que ha sido tomada.

Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo que falsa seguridad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor. — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) April 6, 2023

Después de 360 programas del 'rosco' intentando conseguir el gran premio es lógico el cansancio y cierta decepción, aunque el concursante consiguió un premio acumulado de más de 200.000 euros.

A esta situación un tanto incómoda el Jueves Santo publicaba un nuevo tuit en el que pedía que se dejara de seguir su cuenta en instagram tras haber entrado un hacker en ella y haberle suplantado y cambiado la contraseña. "Han hackeado mi cuenta de Instagram arguyendo falsa identidad y mandando SMS a mi teléfono. Dejad de seguirla, por favor", rogaba. "Denunciad a la que era mi cuenta de Instagram para que la borren, por favor. No puedo meterme porque me han cambiado la contraseña", pedía el burgalés.

Ese mismo Jueves Santo se producía otro cambio de concursante en Pasapalabra. El madrileño Jorge, tras tres semanas en antena, con 14 programas, y varios empates junto a la tarraconense Marta, su última rival, caía eliminado en la prueba de la silla azul por el gaditano Perte, licenciado en Psicología y animado por su pareja, Mila, para estar en el concurso.