La emoción de David Bustamante al recibir una sorpresa de Jesús Navas: "Tendrías que ser eterno, a ti habría que clonarte"

El programa de Canal Sur, "Gente Maravillosa", volvió con una nueva entrega este miércoles y lo hizo con una edición especial: por primera vez, el plató se trasladó al pueblo de Los Palacios y Villafranca, en Sevilla.

Allí, el gran protagonista fue David Bustamante, que ofreció una entrevista con la presentadora Toñi Moreno, repasando su trayectoria musical, así como sus grandes éxitos personales y profesionales. Durante la charla, el cantante cántabro confesó que sus mayores ingresos económicos no proceden de la música, sino de su negocio de perfumes, con el que, según él, logra vender más colonias que discos.

Pero el momento más emocionante del programa llegó cuando sorprendieron a Bustamante con la aparición de su ídolo: Jesús Navas, vecino de Los Palacios y leyenda del Sevilla FC y la Selección Española.

Con anterioridad a la sorpresa, el cantante ya se había rendido al jugador: "He tenido la gran suerte de ver a la Selección levantando una copa. Y además, la carrera de uno de aquí, de Navas... Cada vez que veo esa jugada, cuando arranca por la banda, se me pone la piel de gallina...", con ello se refería al gol que dio a la Selección Española el Mundial de 2010.

Todo comenzó cuando Bustamante recibió un teléfono para hablar con Navas, sin saber que el futbolista se encontraba justo detrás del plató. Al principio no lo reconoció, pero la emoción fue máxima cuando Jesús Navas entró en carne y hueso al auditorio. Al verlo, Bustamante se levantó impactado y exclamó: "¡No me lo creo, ole tus huevos, niño! ¡Qué alegría verte!".

Ambos se fundieron en un abrazo. El cantante no pudo contener su emoción y siguió lanzando piropos, con frases como "El más grande, se me pone la piel de gallina", "Tendrías que ser eterno, a ti habría que clonarte", "El tío más grande del mundo, ¡qué ilusión!", "Nos has hecho muy feliz a todos" o "Qué tío más grande y qué buena gente". Jesús Navas correspondió el gesto entregándole su camiseta de la Selección Española, con su icónico dorsal 22.

Posteriormente, Navas se sentó junto a Toñi Moreno y Bustamante, y habló de sus raíces y su familia en Los Palacios. Al detallar cómo está afrontando su retirada del fútbol profesional, David intervino halagando aún más al sevillista: "Es de esas personas que se lo merece porque se nota que es de verdad. Le ha entregado toda su vida al equipo. Nadie te puede odiar. A ti te quiere todo el mundo, te lo has ganado".