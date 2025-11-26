Enfado monumental de Xabier Fortes por el señalamiento público a su hijo

Xabier Fortes está preocupado con un problema que está padeciendo su hijo Daniel por el mero hecho de ser hijo del periodista de RTVE. Así lo ha denunciado en el programa La Ventana de la Cadena SER, en la que se ha referido al señalamiento público que sufre el hijo del periodista a través de las redes sociales. Fortes cree que su hijo no tiene culpa ninguna, por lo que pide respeto para un joven que está comenzando a dar prácticas en un medio de comunicación.

“Podría decir, que ya es lamentable, un hijo de Xabi Fortes está haciendo prácticas en la tele. Pues sí, está haciendo prácticas en la tele, como miles de chavales al acabar su formación académica, hasta que llegan las oposiciones”, ha contado. Fortes no quiere que lo señalen por el mero hecho de que su padre no caiga bien a determinadas personas. “¿Y qué quieren? Que alguien le diga algo por la calle algún día. ¿Tiene el chaval la culpa de que yo le caiga mal a alguna gente?”, ha lamentado.

Daniel Fortes, el hijo de Xabier Fortes, en un directo desde el Tribunal Supremo para RTVE. / RTVE

Fortes está acostumbrado a las críticas por su trabajo, pero no considera justo que Daniel que soportar descalificaciones por su apellido. “Que se metan conmigo, que me critiquen lo que quieran. Pero que saquen de la ecuación a mi hijo”, ha subrayado.

El presentador de RTVE ha recordado que lleva años siendo señalado por sus opiniones políticas en las redes sociales. Ha recibido insultos y descalificaciones de todo tipo, pero no tolera que ese tipo de prácticas se vuelvan en contra de un joven que está dando sus primeros pasos en la profesión. “Él no tiene la culpa de que yo les caiga mal. Si me quieren decir que soy mal periodista, que soy un manipulador, pues que lo digan. Pero mi chaval está empezando y no tiene nada de culpa”, ha finalizado.