Una espectadora de 92 años emociona y hacer llorar a Sonsoles Ónega: "Hay que luchar en la vida, lo que podamos"

Sonsoles Ónega vivió un momento de intensa emoción este lunes durante la emisión de su programa 'Y ahora Sonsoles' cuando una espectadora le dio el pésame por el reciente fallecimiento de su padre, el periodista Fernando Ónega, que murió a los 78 años. La presentadora, que había retomado su trabajo tras varios días de ausencia por el duelo familiar, no pudo contener las lágrimas ante las palabras de consuelo.

El emotivo episodio se produjo mientras el programa comentaba la entrevista de Jordi Évole a la actriz Lola Herrera. La comunicadora se acercó a las gradas para conversar con el público y allí saludó a Carmen Herrera, una mujer de 92 años que seguía la emisión en directo desde una silla de ruedas. Tras unos instantes de charla, Carmen le trasladó sus condolencias de forma espontánea.

"Siento muchísimo lo de tu papá, que eso duele mucho, ¿verdad, hija? A todos nos ha tocado, cariño", le dijo Carmen mientras le acariciaba el hombro y le tomaba la mano con una voz cargada de afecto. Las palabras desarmaron completamente a la ganadora del Premio Planeta, que comenzó a llorar sin poder articular respuesta alguna.

Al observar que la periodista no podía reaccionar, Carmen compartió su propia historia familiar: era la menor de siete hermanos y ya no le quedaba ninguno con vida. "Hay que luchar en la vida, lo que podamos", añadió a modo de consejo. La espectadora completó su mensaje con una reflexión llena de humanidad: "Padre no hay más que uno. Y madre. Tú llévalo como puedas".

Conmovida, Ónega apenas pudo responder con un discreto "gracias" mientras respiraba hondo tratando de recomponerse ante las cámaras. Tras unos segundos, la presentadora retomó la conversación para hablar del marido de Carmen, también fallecido, mientras el plató recuperaba poco a poco la normalidad tras el intenso momento vivido en directo.