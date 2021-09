Habrá que esperar (mucho) para ver lo nuevo de 'The Crown'

Ha sido la mismísima reina, Imelda Staunton, la que ha comunicado que la quinta temporada de The Crown en Netflix llegará en noviembre de 2022. El rodaje comenzó en junio, se graba también de nuevo en Andalucía, y la ficción llegará con la vitola de haber arrasado en los premios Emmy de 2021, aunque para entonces los galardones se antojarán algo lejanos.

Los millones de fieles de la corte británica en todo el mundo van a esperar dos años entre la cuarta tanda, que culminó con Lady Di en el inicio de su rebeldía y la continuación en la que se desarrollará todo el annus horribilis de la familia de Isabel II, en 1992, con el incendio de Windsor y los divorcios de los príncipes Carlos, Andrés y Ana.

Así lo anunciaba Staunton, toda una reina.

A message from Imelda Staunton, our new Queen Elizabeth. Season 5, coming November 2022. pic.twitter.com/OfpgrPGOXx