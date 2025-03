Una estadounidense analiza los insultos entre Manuel y Montoya en la Isla de las Tentaciones: "Qué arte, no tenemos nada así en inglés"

Cada lugar tiene sus peculiaridades y es inevitable que, cuando alguien viene de fuera, le llamen la atención cosas que para los lugareños son de lo más normal. Desde las cómidas típicas de una determinada región hasta la manera de hablar, todo se convierte en un nuevo mundo aún por descubrir. A esta reflexión nos lleva Sophie Gray (@sophiegrayinspain), una influencer estadounidense que vive en España con su novio andaluz. Además, lo hace de la manera más graciosa posible: analizando los insultos entre Montoya y Manuel en la Isla de las Tentaciones.

"Los insultos de esta batalla de los andaluces es lo mejor que verás hoy", comenta en el pie de foto de una publicación que ya cuenta con miles de reacciones. Y no es para menos. La joven trata de descifrar el significado oculto detrás de estas palabras, como homenaje al pasado Día de Andalucía, a través de un ranking que va desde la expresión más comprensible hasta aquella que, en sus palabras, no tiene equivalente posible en inglés.

Insultos andaluces: así los percibe una estadounidense

"En el número diez tenemos 'no vale un duro'", comenta Gray. "Esto es simple. Bueno, como guiri lo he entendido desde el minuto uno: 'no vale nada'". Sin embargo, a partir de ahí, la cosa empieza a complicarse un poco. "Número nueve: 'Te va pa Juan y Medio'". En este caso, "he necesitado una explicación sobre esto porque yo no sé nada de canal Sur, a parte de la canción durante Navidad", explica la joven y prosigue: "Es que es muy fuere, tío. Es como una serie de dating of old people".

"Número ocho, tenemos 'eres chópped de aceitunas'. Y esto es la respués al número siete, que es 'eres chópped de lata'". Después de escuchar estas expresiones, cuenta Sophie que también ha necesitado un poco de ayuda para entenderlas. "Es un tipo de carne". En concreto, se trata de un embutido de carne muy parecido a la mortadela. Precisamente, este es el insulto número seis: "Ay, mortadela, mortadela", fue el término con el que Montoya se refirió al tentador.

En el número cinco, Sophie posiciona: "pintamona". "Para mi novio, significa tonto", comenta ella y rápidamente pasa al número cuatro "y esto es fuerte: te duran menos las relaciones que una cercanía". En el número tres, la estadoundense menciona el que ya es uno de sus favoritos: "eres tela de feo". "Qué bien, qué buena frase", añade antes de llegar a los dos últimos insultos.

"Eres una papa frita" ocupa la segunda posición. "Es como "eres un perdedor" o "eres un looser". Tiene arte", explica la influencer. Finalmente, llegamos a la expresión que lidera el ranking: "De chico te metieron en una incubadora con los cristales tintados". Este insulto que propinó Manuel es el que más ha llamado la atención de Sophie. "No tenemos nada así en inglés. Estoy aprendiendo un montón", concluye.

Reacciones: "una mezcla de acento inglés y andaluz"

Por supuesto, la publicación de Sophie no ha pasado desapercibida y son muchas las personas que han reaccionado, añadiendo pequeños matices. "Te ha faltado mi favorito", comenta un usuario de la red social. "Onde va con esa chancla, eres el Imperio Romano". "Dios mío, no puedo creer que me lo esté explicando una estadounidense, por fin lo he entendido todo", añade otro. Mientras tanto, hay quien alaba el toque personal de Sophie: "Me encanta esa mezcla de acento inglés y andaluz".

"La mejor es la de 'tienes más cuernos que un saco de caracoles'. Deberías haberla puesto" o "como se insulta en español, no se insulta en ningún sitio", con algunos de los comentarios que podemos encontrar en esta publicación. Por lo visto, la discusión entre Manuel y Montoya ha dado para mucho.