Así fue el estreno de Isa Pantoja en ‘La familia de la tele’

El estreno de La familia de la tele, tras dos cancelaciones seguidas, no ha logrado los resultados esperados por TVE dada la magnitud del acontecimiento. Antena 3 y Telecinco se han situado por encima en términos de audiencia, por lo que tendrán que remar con fuerza para levantar el nuevo magacín de La 1. Uno de los fichajes estrella del programa ha sido Isa Pantoja, que ha dejado de trabajar en Mediaset para recalar en TVE.

La hija de Isabel Pantoja ha llegado a las instalaciones de Prado del Rey tapada con una enorme tela azul para generar una gran expectación. El vehículo en el que viajaba Isa Pantoja ha estado custodiado por varias mujeres vestidas de flamenca que la han recibido bailando la icónica canción de Isabel Pantoja, Garlochí.

Isa Pantoja se ha convertido en uno de los fichajes más mediáticos de La familia de la tele. Con su presencia en plató se garantiza una vía directa con el clan Pantoja, uno de los temas más recurrentes de la época de Sálvame en Telecinco que se traslada ahora a TVE. Tras haber colaborado en Vamos a ver y TardeAR, la joven arranca una nueva etapa profesional en la televisión pública justo cuando se convertirá en madre por segunda vez, su primer hijo junto a Asraf Beno.

La reportera Marta Riesco ha sido la encargada de darle la bienvenida a La familia de la tele. Ambas se han animado a bailar juntas Garlochí. Con la ex de Antonio David Flores la relación se había enfriado tras coincidir en Telecinco. “Hasta en las mejores familias, también hay peleas. Estoy superilusionada, supercontenta. Fíjate que nos hemos encontrado varias veces en los programas, con el equipo de La familia, pero nunca he tenido el placer de trabajar con vosotros. A entregar todo, yo vengo con una misión diferente, mi familia es conocida. Pero aun así sé lo que es estar en el lado bueno y en el lado malo. También lo importante, que es tener voz propia”, ha asegurado.

La hermana de Kiko Rivera ha hablado de algunas de sus nuevas compañeras, a las que conoce de su etapa en Mediaset. “A Chelo le tengo cariño, Lydia obviamente también, Belén que también la conozco”, ha señalado. A Isa le ha costado tomar la decisión de cambiar de cadena. “Sí, porque yo me veía muy cómoda la verdad en mi otro trabajo, pero me veía un poco estancada, quería probar otros proyectos, que me vieran en otros perfiles, y esta cadena apuesta por formatos muy buenos, así que pues nada, me atrevo y me entrego a La familia de la tele”, ha explicado.