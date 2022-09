La eurovisiva Chanel ficha por Disney

Chanel ha vuelto a sorprender una vez con SloMo, demostrando que el tercer puesto en Eurovisión se queda corto de no haber sido por el televoto solidario hacia Ucrania. El tema en la final se ha convertido en la actuación más vista de Eurovisión 2022 en la cuenta oficial del certamen, con más de 24 millones de visualizaciones en estos momentos.

La artista barcelonesa sigue tocando el cielo y ha rematado un disco que se espera de impacto mundial. Mientras, su poderío en el escenario ha quedado patente el pasado fin de semana con la actuación en el Coca Cola Music Experience en Madrid. Chanel ha añadido un interludio sensual en el que hace gala de las posibilidades escénicas de su canción eurovisiva.

¡Menudo espectáculo!Nuestra ganadora de Eurovisión 2022, Chanel Terrero se marca un nuevo #Chanelazo en el #CCME de Madrid pic.twitter.com/DKzxJCdQGm — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) September 2, 2022

La huella de Chanel va a perdurar y ha abierto camino para el Benidorm Fest, cuyo plazo de inscripción para los aspirantes de 2023 se ha puesto en marcha. El nivel del pasado año lleva a la selección española a ser la más esperada entre los eurofans junto a la de Suecia e Italia (Melodifestivalen y San Remo). La actriz y cantante nacida en Cuba no estará en el musical de Nacho Cano Malinche, a punto de estrenarse en Madrid. Los compromisos tras Eurovisión han alterado la agenda de Chanel, que tiene a la vista interesantes propuestas de carácter internacional.

Por lo pronto, Chanel ha sido elegida por Disney para poner voz al tema principal de Pinocho, una revisión de La estrella azul, el tema de la versión animada de los años 40 que también sonará en los créditos finales de la nueva adaptación, protagonizada por Tom Hanks, que llegará el 8 de septiembre a Disney + (la película no llegarsá a los cines). La cantante eurovisiva es quien sonará en La estrella azu, cuya versión original está interpretada por Cynthia Erivo.

La película dirigida por Robert Zemeckis llega el jueves 8 y será cuando se pueda escuchar esta nueva interpretación de Chanel, que espera así que "su mensaje de respeto siga calando". "A los haters de las redes sociales les falta 100% respeto y tolerancia. En general, nos hace falta un poquito más de empatía, de comprensión y de amor. Es uno de los mensajes que le dice la Estrella Azul, el Hada Azul, a Pinocho", ha comentado Chanel a Europa Press. La intérprete de SloMo ya formó parte un musical Disney como El rey león, un clásico en la Gran Vía de Madrid.

Esta participación para Pinocho la ha vivido "como si tuviera, literal, diez años". "Lo que he podido aportar es esa esencia del corazón, lo que te hace conectar con las personas es el canal con el que cantas. Es un tema que me ha hecho mucha ilusión hacer y me toca esa niña pequeña que tengo dentro", ha explicado.

"La he cantado con mucha técnica vocal porque no es una canción fácil, pero con el filtro desde el corazón y canalizando la letra", epxlica.