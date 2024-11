El ex marido de Maribel Vilaplana celebra haberse divorciado de ella

Xavier Carrau, ex marido de Maribel Vilaplana, en su foto de perfil en las redes sociales

La periodista valenciana Maribel Vilaplana se ha colocado en primer plano ya que con ella estaba almorzando de forma extendida Carlos Mazón en el fatidico martes 29 de octubre cuando se desencadenó la dana que ha arrasado los alrededores de Valencia. El presidente valenciano se ausentó durante cuatro horas en dicha tarde donde una reunión donde se valoraban las actuaciones de emergencia necesitaba de su presencia para tomar decisiones. La llamada general de alerta se produjo a las ocho de la tarde, cuando ya había localidades anegadas y a punto de ser arrasadas.

Vilaplana, que fue rostro de los informativos de la desaparecida Canal 9, fue llamada por Mazón dicho martes y estuvieron al menos cuatro horas en el restaurante El Ventorro, a diez minutos del palacio de la Generalitat valenciana, pero sin recibir respuesta del presidente a los mensajes y llamadas.

La periodista se ha visto en el centro de la polémica por esta reunión y desde su entorno no le van a facilitar las cosas.

Su ex marido, el periodista Xavi Carrau, ha dejando un mensaje en las redes que viene a emborronar la imagen de Vilaplana. "Felizmente divorciado desde hace siete años", ha sido el escueto post en valenciano subido a la red social X, junto al icono de tres tartas de cumpleaños. Un post de mensaje tan sutil como contundente dirigido hacia su ex mujer, a la que conoció cuando ambos eran dos destacados nombres de Canal 9.

Un simple post colocado a primera hora de hoy de domingo en una cuenta de apenas 1.100 seguidores y que ya acumula 600.000 clics.

Xavier Carrau proclama así que ya no es el marido de la periodista quien en sus redes sociales ella sí mantiene como casada. Habrá recibido contactos de cadenas y webs para hablar con él que ha preferido aclarar de manera llamativa en la redes. El también redactor colabora como contertulio en programas de A Punt, la autonómica valenciana que Mazón proponía a su ex esposa como directora general aunque dicho cargo se establece mediante concurso, no por decisión directa.

El ex marido de Maribel Vilaplana ha compartido otros mensajes a lo largo de estos días en los que se informa de las manifestaciones y peticiones de dimisión de Carlos Mazón. Su relación matrimonial se observa que no acabó de la mejor manera y mantiene una tensión con su ex mujer que se ha visto sacudida aún más con la presente polémica del extendido almuerzo con el que se ausentó Mazón de sus obligaciones más prioritarias.

Carrau marca distancias con su pasado e incluso se alegra de no seguir al lado de quien está ahora en pleno centro de la polémica.