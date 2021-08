"Tengo la exigencia coreana y las ganas de disfrutar de los españoles"

Utrerana de adopción cuando estaba en El intermedio, la coreana Usun Yoon es una de las coprotagonistas de Supernormal, la comedia de Movistar + con Miren Ibarguren en la que es Imelda, la asistenta interna de la familia. Un tesoro que resuelve todo por lo que Patricia, la ambiciosa comercial bancaria, ha de velar también por ella para que siga siendo leal y cumplidora.

–¿Ha regresado por Andalucía?–Acabo de estar en Granada, invitada por una amiga. Hacía tiempo que lo tenía pendiente por la pandemia.

–¿Y a Utrera, su patria adoptiva?

–Ja, ja, tengo que ir a mi calle.

–Supernormal se grabó poco antes del confinamiento ¿cómo recuerda el trabajo antes de las mascarillas?–Parece mentira que el coronavirus nos ha comido año y medio de vida normal. ¿Cómo éramos antes? Me cuesta recordar. Durante el confinamiento tuve momentos de mucha incertidumbre, como todo el mundo. Han sido meses duros. En toda mi familia y amigos ha ido bien, pero se sufre por todos.

–Y algo realizado en 2019 nos parece de otro siglo.

–Sí, me parece muy lejano. Cuando he visto la serie he recordado cosas que se me habían borrado.

–¿Cómo define a Imelda, tan eficaz?

–Imelda lleva su parte adelante y contempla la vida estresada de Patricia. Ella sabe que está ahí para ayudarla. Para que Patricia triunfe todos los que están a su alrededor tienen que ayudarla. El personaje de Miren tiene un punto dulce pese a que en todo momento la apariencia es de firmeza. Patricia es reflejo de los que somos las mujeres hoy en día.

–¿Cuál es el punto de vista de Imelda?

–Sus diálogos con Patricia son muy sabios. Para mi personaje todo lo que hace la señora es muy exigente pero para Patricia, el personaje de Miren, es su vida: quiere ser la número uno en el trabajo y ser la madre perfecta, hacer feliz a sus hijos y a su marido. Es algo Supernormal...

–Precisamente en su país de origen la perfección es un deber.

–Es demasiado a veces para las personas. Aspirar a la perfección te hace desarrollar pero hay gente capacitada para llevar un ritmo extremo y otras muchas personas que terminan sufriendo porque se les pide lo que no pueden dar. Los demás te hacen sentir mal.

–En España habrá aprendido a tomarse la cosas de otra manera.

–En España todo es más relajado, la gente sonríe mucho más.

–Hay que dejar margen. Usted parece perfecta...

–Sí, esa sería la perfección. Yo soy perfecta, tengo la exigencia coreana y las ganas de disfrutar de los españoles.

–¿Se ha animado más con la cocina tras MasterChef?

–A mí me gusta cocinar porque es algo que anima a la creatividad. Cocino, hago mucho bricolaje y arreglos de costura. Me encantan las manualidades para combatir el estrés y los pensamientos negativos.