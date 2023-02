La fallecida estrella de los culebrones que llegó hasta 'Aquí no hay quien viva'

Aquí no hay quien viva ha regresado en este mes a Comedy Central y es uno de los grandes fondos de armario que disponen las distintas plataformas para captar al público español. Cuando no se sabe qué ver, cuando no hay ningún contenido que convenza en un fin de semana, los vecinos de la calle Desengaño se convierten una opción segura para reír en familia (y solo incluso, por supuesto).

La ficción de la factoría de José Luis Moreno para Antena 3 se estrenó en la noche de los domingos en el otoño de 2003 y tras un tímido inicio, dubitativo por el sello de su productor ejecutivo, mediante el boca a boca se convirtió en pocas semanas en un fenómeno nacional que veían cada noche más de 6 millones de españoes de media.

Se extendió durante cinco temporadas, con un ritmo de trabajo extenuante para quienes estaban integrados en el proyecto, a lo largo de 91 capítulos cuyos guiones, en muchas ocasiones, llegaba a primera hora de la mañana para grabarlo en ese mismo día.

Los hermanos Alberto y Laura Caballero, sobrinos de Moreno, estaban al frente de este proyecto que se cerró en Antena 3 en el verano de 2006 cuando Mediaset adquiría la productora Miramon Mendi. Hubo que clausurar el edificio que en Telecinco se reconvertía en la historia de La que se avecina.

Aquí no hay quien vive fue la oportunidad para actores desconocidos entonces como Fernando Tejero o el doblador José Luis Gil y la recuperación de intérpretes veteranas como Emma Penella, Gemma Cuervo así como la oportunidad ya a una edad avanzada para Mariví Bilbao y su genial vis cómica. Loles León fue recuperada para la comedia en TV pero su relación con Moreno acabó como el rosario de la aurora, aunque regresaría en La que se avecina. Otro veterano semidesconocido, Eduardo Gómez, encontró aquí su momento para darse a conocer tras muchos papeles secundarios en el cine.

A lo largo de esos 91 episodios que siguen siendo un asidero de tardes aburridas para los abonados de Prime Video, Netflix o Atresplayer Premium (y se programa en línea, por las mañanas, en el canal Atreseries) se suceden secundarios, apariciones episódicas, de lo más curiosa. El personaje de Mauri, a cargo de Ismael Merlo, tiene como madre a la mamá real del actor, la admirada actriz María Luisa Merlo, por ejemplo, y hasta Lina Morgan probó como madre de Emilio, Fernando Tejero, pero no llegó a cuajar ese personaje.

En el octavo capítulo de la segunda temporada, Érase un piso en venta, aparece como actriz invitada Inés Morales, una artista madrileña que es toda una figura reconocida en México. Participó en los años 80 en distintos culebrones cuando las telenovelas no llegaba aún al público español.

Tras forjarse en los escenarios y tras muchas apariciones en dramáticos de TVE, como Estudio 1, Morales viajó hasta tierras mexicanas para participar en algunos de los seriales más populares del momento. Entre ellos Chispita, hace 40 años, o Vivir un poco, en 1985.

Inés Morales se especializó en papeles de villana y el que más popularidad fue el de malvada en Quinceañera, como Elvira, la tía carnal que le hacía la vida imposible al personaje que interpretaba Thalía, un ídolo juvenil y que poco tiempo después también sería muy conocida en España en los programas de Emilio Aragón en Telecinco. Quinceañera, emitida en 1987 y 1988, es uno de los culebrones juveniles de más éxito de la época.

La actriz madrileña regresaría en los años 90 a España, esperando mejores oportunidades con más cadenas en emisión y más cine producido pero no terminó de contar con un proyecto a la altura de su popularidad americana y su valía. Fue Maite en Médico de familia y tuvo apariciones episódicas en Farmacia de guardia, Hospital central o Cuéntame cómo pasó.

En Aquí no hay quien viva, en dos episodios grabados en 2004, la estrella de los culebrones como malísima es en la serie la presidenta del nuevo edificio de alto standing en el que comienza a trabajar Emilio. La señorona, Almudena, termina seduciendo a Emilio, quien no se da por aludido, mientras que su padre, Mariano-Eduardo Gómez, se ofrece para un encuentro sexual. Padre e hijo acabarán mal en ese edifico y el portero saboteará su propio trabajo para regresar con sus antiguos vecinos.

Inés Morales dejó su impronta en su breve aparición. La actriz apareció en otras series como el biopic de Adolfo Suárez para Antena 3 o en uno de los episodios de Los misterios de Laura (le venía como un guante su papel de estirada). Centrada más en el teatro, no volvió a contar con demasiados proyectos. Falleció en diciembre de 2021, con el recuerdo y aprecio del público mexicano.