La familia de Antonio Canales emite un comunicado para desmentir las circunstancias de la muerte del hermano menor

Uno de los hermanos del bailarín y coreógrafo sevillano Antonio Canales, Óscar Gómez de los Reyes, ha aclarado las circusntancias de la muerte de su hermano Francisco Javier, Javi como era conocido por su entorno, acaecida en el domicilio familiar en Sevilla en la tarde del martes. Fue en ese momento, al conocerse el deceso, cuando fue avisado el bailaor, que participaba en Gran Hermano Dúo, dejando la preocupación entre los compañeros y espectadores. La familia debe desmentir que la muerte fuera en el accidente ferroviario de Adamuz, como se divulgó en redes y webs. El hermano menor de la familia falleció mientras dormía, como ha aclarado Óscar.

El diseñador de iluminación lo compartía en su perfil de instagram, informando que la muerte fue natural e inesperada: "Desgraciadamente, el pasado martes 20 de enero, falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de Los Reyes. Así, de repente, sin que nadie lo esperara, se acostó a dormir y ya está con Dios", ha explicado en redes, desmintiendo así noticias falsas sobre su pérdida y la marcha de Antonio del programa de Telecinco.

El comunicado en el perfil de Óscar, hermano de Antonio Canales

Francisco Javier fue velado en la noche del martes, cuando pudo llegar a Sevilla su hermano mayor en automóvil desde Tres Cantos, donde se encontraba, y su funeral se ofició este miércoles por la tarde, con consternación entre familiares y amigos. El bailaor está muy afectdado y tanto él como Óscar arropan a su madre, Pastora, por esta nueva pérdida en la familia. Las informaciones que apuntaban a que había sido víctima del accidente ferroviario han añadido pesar así como otros comentarios "fuera de lugar".

Óscar y Javier, hermanos de Antonio Canales en una foto compartida en redes / PACMA

Antonio, quien se encontraba participando en la cuarta edición de Gran Hermano Dúo en Telecinco recibió la devastadora noticia fuera de las cámaras. En el reality la salida del artista se anunció de forma abrupta el mismo martes 20 por "causa de fuerza mayor ajena al programa", según el comunicado oficial de la producción. El Súper reunió a los concursantes en el salón para informarles, generando un ambiente de incredulidad y tristeza inmediata, creyendo que había sido un problema de salud, aunque todos entendieron que había sido por una tragedia familiar. Compañeros como Anita Williams y Mario Jefferson se abrazaron llorando, Raquel Salazar, su pareja en el reality, quedó especialmente afectada.

Jorge Javier Vázquez amplió la información en El diario de Jorge, sin dar más detalles para proteger la privacidad del concursante en esas horas de duelo. La dirección de Gran Hermano insistió en que se trataba de un asunto externo al concurso, y los habitantes procedieron a recoger sus pertenencias para enviárselas. Antonio abandonó la casa de Tres Cantos de inmediato para reunirse en Sevilla con sus seres queridos.