Un hermano del bailarín Antonio Canales está entre los fallecidos del accidente ferroviario de Adamuz

La trágica muerte de Francisco Javier Gómez de los Reyes, hermano menor del bailarín y coreógrafo sevillano Antonio Canales, ha conmocionado en Sevilla, especialmente en el barrio de Su Eminencia. Es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz del pasado domingo en el que colisionaron dos trenes, un Iryo procedente de Málaga, que había descarrilado e invadido tres de sus vagones la vía contigua, y un Alvia procedente de Madrid en dirección a Huelva que se llevó la peor parte del siniestro que en total lleva contabilizados 43 muertos y 150 heridos. Francisco Javier viajaba a Sevilla en el segundo de los convoyes accidentados.

Antonio Canales, Antonio Gómez de los Reyes, salió de la casa de GH Dúo, ubicada en la localidad madrileña de Tres Cantos, este martes por la tarde, por causas de "fuerza mayor", tal como anunció Mediaset y como comunicó al resto de habitantes de la casa. El bailarín dejaba el programa "definitivamente" entre la estupefacción de los compañeros y a tenor del comunicado de Telecinco se presentía que esta baja estaba relacionada con el suceso, sin poder desvelar más allá. El programa de la misma cadena El tiempo justo confirmaba el fallecimiento del hermano, Francisco Javier, que ha sido un mazazo para la familia. El artista pudo llegar al velatorio y al funeral que se ofició este miércoles por la tarde.

Francisco Javier era el menor de los hermanos de Canales. La familia se pueso en contacto con el programa con el artista de 64 años que llevaba algo más de una semana en el programa formando pareja con Raquel Salazar. Su salida precipitada dejó extrañados a los compañeros sin conocer las circusntancias de lo sucedido aunque todos entendieron que esa marcha se debía a una enfermedad grave o fallecimiento del entorno del bailaor.

Jorge Javier Vázquez, conductor de la gala de los jueves, fue quien habló con los participantes y reservó dar detalles a la audiencia. En la gala principal de la semana, este jueves, podrían detallarse las circunstancias, sobre todo como información a los participantes del reality que viven ajenos a lo que sucede fuera salvo excepciones de gran interés (como sucedió con Supervivientes, en 2020, cuando sus participantes fueron avisados de la pandemia).

La dirección de GH Dúo evitó detalles por respeto a la privacidad aunque aclaró a sus compañeros del reality que no era por problemas de salud de él, como temían.